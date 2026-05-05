أخبار الانتقالات | ريال مدريد يحدد سعر جوهرته الهجومية وبرشلونة يقرر التضحية بفيران توريس





أشار موقع "تيم توك" إلى أن ليفربول وآرسنال في حالة ترقب لموقف برادلي باركولا مهاجم باريس سان جيرمان الذي قد يصبح متاحًا في الصيف الحالي.

وبدأ ممثلو اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا البحث عن فرص انتقال محتملة، ويرى ليفربول فيه بديلًا محتملًا لمحمد صلاح بينما يسعى آرسنال لتعزيز هجومه بعد تسجيل باركولا 12 هدفًا وصناعة سبعة أهداف هذا الموسم.



