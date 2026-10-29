أخبار الاتحاد اليوم | دفعة هائلة للعميد قبل لقاء أبها .. وكونسيساو يصالح اللاعب السعودي!

كونسيساو يفسر تصريحاته الجدلية ضد اللاعب السعودي

لا يزال المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو يحاول تصحيح الصورة بعد تصريحاته الجدلية التي أطلقها ضد اللاعب السعودي، وأكد بعدها أنها فُهمت بشكل خاطئ.

المدير الفني السابق للاتحاد ظهر هذه المرة عبر "كورة بريك"، مؤكدًا أنه لا يزال هو وأسرته يعيشون في مدينة جدة، حيث يدرس نجله في إحدى مدارسها، نافيًا بشكل قاطع محاولته الإساءة للبلد في يوم ما.

سيطرة قدامى الاتحاد على قائمة المنتخب السعودي

نشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "X"، قائمة الأخضر للمشاركة في بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين 2026.

وتنطلق غدًا الجمعة في قطر منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين "قطر 2026"، بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية على ثلاثة ملاعب، خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري حتى 5 نوفمبر المقبل، في بطولة تستحضر نجوم الكرة السابقين وتجمع بين التنافس والحنين للبطولات الخليجية.

وشهدت قائمة الأخضر، سيطرة من قدامى لاعبي الاتحاد، حيث تواجدت 10 أسماء سبق لها أن ارتدت قميص النمور، وهم: "مبروك زايد - عساف القرني - مشعل السعيد - راشد الرهيب - عبدالله شهيل - صالح الصقري - سعيد الودعاني - سعود كريري - محمد أمين - ناصر الشمراني".