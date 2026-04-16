Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro League
أخبار الاتحاد اليوم | كونسيساو يرد على "مفاجأة" ماتشيدا .. ويحصّن نفسه من الإقالة بخطوة الأهلي!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الخميس 16 إبريل 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس الموافق السادس عشر من إبريل 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League

    كونسيساو يرد على "مفاجأة" ماتشيدا

    وجه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ردًا على ما ذكره قائد فريق ماتشيدا الياباني، بأنهم مستعدون لصنع مفاجأة، خلال مواجهة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وقال كونسيساو، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إنه بالإمكان لأي شخص أن يتحدث في المؤتمر، ولكنه لن يمنح الإجابة الآن، وستكون في الملعب.

    وأضاف كونسيساو أن المنافس الياباني يتمتع بتنظيم دفاعي وهجومي قوي، ما يجعل المواجهة غير سهلة، خاصة وأن الاتحاد لعب 130 دقيقة قبل يومين، في إشارة لمباراته أمام الوحدة الإماراتي بدور الـ16، حينما امتد اللقاء لشوطين إضافيين، وتم امتداد الوقت بدل الضائع لحوالي 10 دقائق قبل هدف الانتصار.

    ونوّه كونسيساو بإمكانية إقامة مداورة بين اللاعبين، حال وقوع إصابات، فيما تحدث عن إصابة ستيفن بيرجفاين، بقوله إن هناك بعض الإصابات العضلية غير الواضحة، ولكن لاعبي الاتحاد عوضوا هذا الأمر بالروح والرغبة، والبعض تحامل على نفسه من أجل المواصلة حتى النهاية، فيما علق على إرهاق اللاعبين، بأنه بات أمرًا طبيعيًا، في ظل معاناة اللاعبين من خوض مباراة كل 3 أيام خلال الموسم الجاري.

  • ما قاله ممثلو ماتشيدا قبل لقاء الاتحاد

    أكد جو كورودا، المدير الفني لفريق ماتشيدا، أنه سعيد بتمثيل اليابان، ويتطلع لتمثيل الدوري المحلي بأفضل صورة، فيما أشاد بأندية دوري روشن السعودي، بقوله إنهم يتمتعون بمهارات عالية لا يشاهدونها في الدوري الياباني، كما أن المملكة بلد غني ويستطيع استقطاب العديد من اللاعبين الأجانب، ولكن المهم هو التركيز في المواجهة، بحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".

    ورفض كورودا، نغمة إرهاق لاعبي أندية غرب آسيا، بسبب ضغط المباريات قبل ربع النهائي، بخلاف فرق الشرق، بقوله "أحيانًا نلعب في ملعبنا والخصم يلعب في ملعبه، الجميع كان عليه أن يخوض دور الـ16، الأمر لا يتعلق بعدد أيام الراحة، بل بالعمل والأفضلية الفنية.

    من جانبه، قال جن شوجي، لاعب ماتشيدا، إنه بدأ اللعب منذ 9 سنوات في جدة، وهو متكيف مع الوضع ولا أعذار، مضيفًا أن تجربته لا توقف بالكلمات، ويجب التوجه للاعبين الذين لم يخوضوا التجربة للتعلم والاستفادة.

    مفاجأة صندوق الاستثمارات السعودي

    البُشرى أقرب إلى الهلال .. صندوق الاستثمارات يعلن عن مفاجأة لجمهور الرباعي الكبير في الدوري السعودي

    كشف ياسر الرميان؛ محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن مفاجأة قوية لجمهور الرباعي الكبير في الدوري السعودي؛ الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، من شأنها أن تغير موازين القوى في المسابقة.

    استحواذ الوليد بن طلال: حقيقة عدم التكافؤ بين أندية الصندوق .. مفاجأة المليار دولار والوجه السلبي في خطوة الهلال!

    كشف ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن مفاجأة خلال 24 ساعة، ببيع حصة أحد الأندية التابعة للصندوق، كما ردّ على وجود اتهامات حول عدم تكافؤ الإنفاق بين الأندية.

    وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت - في يونيو 2023 - عن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة، على نسبة 75% من ملكية أندية (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، كأولى خطوات خصخصة بعض الأندية السعودية.

    حقيقة تواجد فريق رابع في آسيا .. وكونسيساو يعرض نفسه للأهلي

    في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .. سيرجيو كونسيساو يعرض نفسه على الأهلي

    الجميع يعلم أن رحيل المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو عن نادي الاتحاد ما هي إلا مسألة وقت فقط، حتى مع نجاح العبور لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، لذا بدأت الشركة المسؤولة عن إدارة أعماله في البحث عن حلول بديلة له، وعلى رأسها النادي الأهلي المصري.

    خاب أمل سيرجيو كونسيساو بالتأهل الآسيوي! .. الاتحاد والوحدة "مباراة +18" وأفضل لاعب لم يتوقعه أحد

    اعتدنا على استخدام لفظ "18+" للتعبير عن شيء مُخل بالأداء، لكن في قمة الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي، قصدنا به معنى مختلف تمامًا يخص كرة القدم..

    أولًا دعني أُخبرك بأن العميد السعودي نجح في العبور من العنابي الإمارتي بالفوز بهدف نظيف، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

    تم اتخاذ القرار بالفعل.. هل يشارك دوري روشن السعودي بفريق رابع في النخبة الآسيوية؟!

    أوصت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإجراء تعديلات جوهرية وشاملة على نظام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة تتضمن زيادة عدد الأندية المشاركة لتصل إلى 32 فريقًا بداية من موسم 2026-2027.

  • الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 28 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 13 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و9 هزائم.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

    وبالتالي، بات أمل الاتحاد الوحيد لإنقاذ الموسم، هو المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، خاصة بعدما تمكن من إقصاء الوحدة الإماراتي من دور الـ16، بهدف فابينيو، ليصعد إلى ربع النهائي، حيث ضرب موعدًا مع ماتشيدا زيلفيا الياباني، الجمعة.

