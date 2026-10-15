أخبار الاتحاد اليوم | الجليدان يربك حسابات فيسينج .. وضربة مزدوجة في معسكر الاتفاق

أسطورة الاتحاد ينصح سالم الدوسري بالرحيل عن الهلال نصح محمد نور، نجم الاتحاد ومنتخب السعودية السابق، سالم الدوسري لاعب الهلال، بالرحيل عن صفوف الزعيم في الموسم المقبل، معتبرًا أن فرص مشاركته قد تتراجع بعد عودته من الإصابة، في ظل التدعيمات القوية التي أبرمتها إدارة النادي، وعلى رأسها التعاقد مع جابرييل مارتينيلي وأولي واتكينز وكريسينسيو سامرفيل.. التفاصيل

فلاته يهاجم مدرب الاتحاد ويطالب بصفقات قوية

شنّ الإعلامي عبد الله فلاته هجومًا حادًا على الألماني ينس فيسينج، المدير الفني للاتحاد، بعد خسارة العميد أمام شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 2-1، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، في ظل تراجع نتائج الفريق واحتلاله المركز الـ11 برصيد نقطة واحدة.

وطالب فلاته إدارة الاتحاد بإبرام تعاقدات قوية على غرار منافسه الهلال، مؤكدًا أن الصفقات الحالية لا تلبي طموحات الجماهير.. التفاصيل