أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | ثنائي العميد يعود في يناير .. بيان حول مزاعم الخلاف مع ينز فيسينج وهجوم سيرجيو كونسيساو
ثنائي الاتحاد يعود في يناير
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن ثنائي الاتحاد محمدو دومبيا وأحمد شراحيلي من المقرر أن يعودا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، خلال فترة التوقف الدولي بيناير المقبل، بالتزامن مع إقامة كأس آسيا 2027.
الثنائي يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي، حيث عانى دومبيا من قطع في الرباط الصليبي، فيما خضع شراحيلي عملية جراحية في الكاحل.
الاتحاد يوضح حقيقة الخلاف مع فيسينج
عبر برنامج "روتانا سبورت"، حسم نادي الاتحاد الجدل المثار حول مدربه ينز فيسينج، مؤكدًا عدم وجود أي خلاف معه.
وأوضح العميد أن المدرب ليس لديه أي مستحقات مالية متأخرة سواء لدى الاتحاد أو لناديه السابق جامبا أوساكا.
وأشار النادي الجداوي إلى أن فيسينج وصلته بالفعل عدة عروض خلال الفترة الماضية، لكنه رفضها، متمسكًا بمواصلة مهمته مع النمور.
كذلك كل ما قيل عن متطالباته خلال الشتاء المقبلة عارية من الصحة، إذ لم يطلب أي لاعب من الإدارة بعد.
هجوم سيرجيو كونسيساو .. وسر تعطل تحركات بنزيما
"ما رأيته في دوري روشن لا أريد رؤيته مرة أخرى" .. كونسيساو: اللاعب السعودي سيئ وصلاة الفجر تمنعه من حضور المران!
ما بين الحديث الإيجابي والكثير من السلبية، تحدث البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني السابق للاتحاد، عن فترته داخل الدوري السعودي، موجهًا انتقاداته للاعبين السعوديين، وإن كان شكرهم على معاملته بطريقة جيدة.
"فكر كثيرًا في الصفقة" .. وكيل بنزيما السابق يكشف عن "سبب سعودي" منعه من الانتقال لهذا الفريق!
فكّر كريم بنزيما في العودة بشكل عاطفي إلى ليون، نادي طفولته، بعد إنهاء عقده مع الهلال هذا الصيف. لكن وكيله السابق كريم الجزيري، كشف عن السبب الذي جعل هذه الخطوة الحلم مستحيلة التنفيذ في النهاية.
حقيقة مفاوضات الهلال مع مهند الشنقيطي
كشف سعود كريري، مدير الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الهلال، عن رأيه إزاء بعض الملفات، خاصة فيما يتعلق بـ"انضباط" اللاعبين وحقيقة مفاوضاته مع مهند الشنقيطي، ظهير الاتحاد، التي أثيرت في مارس الماضي، وشهدت جدلًا واسعًا، أعقبه تقارير حول اعتزام العميد، تقديم شكوى رسمية ضد الزعيم.
وعلّق كريري، في حديث عبر بودكاست "على بياض" مع فيصل زيدان، على ما تداول حول تفاوضه مع مهند الشنقيطي عبر مكالمة هاتفية، بقوله "موضوع تافه، ومن روّج له أتفه، بعض الإعلاميين طرحوا الأمر دون التطرق للهلال أو لسعود، والجماهير المحبة التي تغار على ناديها بدأت تهاجم، كما يُقال "رميت السنارة والعالم أُزلقت".
وحول رأيه في الشنقيطي، قال كريري إنه لاعب متميز ويتمنى له التوفيق مع الاتحاد، فيما لم يرجح بأنه كان ضمن خيارات الهلال في وقت سابق.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا