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علي سمير

أخبار الاتحاد اليوم | الهلال يحاول خطف نجم جلطة سراي واتفاق نهائي ينقل محمد صلاح للعميد!

الاتحاد
محمد صلاح
دوري روشن السعودي
بيشكتاش
غابرييل سارا
ماريو ميتاج
سيرجيو كونسيساو

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة 31 يوليو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق 31 من يوليو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images

    صلاح يقترب من الاتحاد

    بعد فشل انتقاله إلى بشكتاش التركي، أصبح النجم المصري محمد صلاح على أعتاب الانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي هذا الصيف.

    صحيفة "ًصباح" التركية، قالت إن اتحاد جدة تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع صلاح، براتب سنوي يصل إلى 25 مليون دولار.

    وأشارت إلى أن اللاعب أبدى موافقته المبدئية على عرض العميد، مما يؤكد احتمالية انتقاله إلى الفريق بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدًا للظهور في دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2026/2027.

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  • gabriel sara galatasarayGETTY

    عرض منتظر لسارا

    أكد الصحفي ياجيز سابونكوغلو أن أحد الأندية السعودية يستعد للتقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع نجم جلطة سراي جابرييل سارا خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث يعتبر البرازيلي من أهداف الاتحاد في الميركاتو.

    وفي سياق متصل، قالت صحيفة "Takvim" إن الهلال هو من دخل في محادثات جدية مع إدارة النادي التركي خلال الساعات القليلة الماضية.

    وأوضحت أن إدارة جلطة سراي ستقوم بدراسة الموقف جيدًا، قبل الرد بالموافقة أو الرفض على العرض التي ستصل قيمته إلى 20 مليون يورو لضم اللاعب البرازيلي.

  • حالة من الرضا لدى فيسينج

    أبدى ينس فيسينج، المدرب الجديد لفريق الاتحاد، رضاه التام عن الشكل الذي ظهر به الفريق أمام الثنائي ريال مايوركا ومالاجا، حيث خسر في الأولى 4/2 وتعادل في اللقاء الثاني بهدفين لكل فريق.

    وقال فيسينج عن مباراتي الفريق استعدادًا للموسم الجديد:"أشعر بحالة كبيرة من الرضا عن أداء اللاعبين، ليس اليوم فقط، بل في جميع أيام المعسكر".

    وأضاف:"شكرًا للجميع على التزامهم الكامل في الأسابيع الأخيرة، أرى تقدمًا كبيرًا من الناحيتين البدنية والتكتيكية، وأؤمن بامتلاكنا مجموعة متماسكة من اللاعبين، الآن يجب أن نستريح لبضعة أيام قبل العمل مرة أخرى في جدة، بعدما خضنا مباراتين وديتين قويتين أمام فريقين إسبانيين من الفرق الجيدة".

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  • رحيل ميتاي هو الأقرب

    قالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن رحيل اللاعب الألباني ماريو ميتاي، أصبح الخيار الأقرب في الوقت الحالي بالنسبة لإدارة الاتحاد.

    وأشارت إلى أن ميتاي سيرحل عن النادي، بعد توصل الاتحاد لاتفاق مع فارس عابدي لاعب نيوم من أجل الانضمام للفريق.

    ووفقًا لكل المعطيات الحالية، فإن الاتحاد استسلم بالفعل لفكرة رحيل ميتاي ووافق عليها، حيث من المتوقع أن ينضم اللاعب قريبًا لصفوف جنوى الإيطالي.

    وفي هذا السياق، قال الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو، إن ميتاي سينضم إلى جنوى على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، مع توجه الألباني إلى إيطاليا للخضوع للفحوصات الطبية.

  • كونسيساو مُرشح لقيادة الأهلي

    اسم "احتياطي" قد يغضب الجمهور!.. خطة الأهلي الكاملة في ملف خليفة ماتياس يايسله

    كشفت تقارير صحفية، عن دخول سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد السابق، ضمن قائمة المُرشحين لخلافة ماتياس يايسله الذي يستعد للرحيل عن الأهلي والذهاب إلى نيوكاسل يونايتد.

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، وضع مجلس إدارة عملاق جدة الأهلي "3 خيارات رئيسية"؛ من أجل خلافة الألماني الشاب ماتياس يايسله، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

    وجاءت الخيارات كالتالي : الإسباني تشافي هيرنانديز والثنائي البرتغالي فيتور بيريرا ونونو سانتو.

    واستكمالًا لخبرها.. أوضحت صحيفة "الرياضية" أن إدارة عملاق جدة الأهلي، وضعت اسمين تدريبين كـ"خطة بديلة"؛ وذلك حال فشل التعاقد مع المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، أو البرتغاليين نونو سانتو وفيتور بيريرا، وهما سيرجيو كونسيساو والهولندي أرني سلوت.

    خيار كونسيساو تحديدًا، قد يغضب جمهور الأهلي بشدة؛ خاصة أنهم كانوا يسخرون منه، بعد نتائجه المخيبة مع الغريم التاريخي الاتحاد.

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