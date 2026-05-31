أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | الدخول في سباق التعاقد مع نجم ليفربول .. وجلطة سراي يسعى لخطف مهاجم العميد
الاتحاد يدخل سباق التعاقد مع كوناتي
مع الاستقرار على رحيله بشكل رسمي عن ليفربول خلال الميركاتو الصيفي 2026، أكدت صحيفة "فوت ميركاتو"، دخول نادي الاتحاد سباق التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي.
الصحيفة أوضحت أن كوناتي ارتبط اسمه بريال مدريد، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، والآن دخل الاتحاد في الحسابات، وإن كانت الصفقة ليست سهلة عليه.
صعوبة الصفقة بحسب "فوت ميركاتو" تكمن في صعوبة تقديم الاتحاد مشروع متكامل للمدافع الفرنسي في وقت يعاني به النادي من عدم استقرار إداري وفني.
أوروبا تراقب مصير حسام عوار
أكدت صحيفة "عكاظ" أن الجزائري حسام عوار؛ لاعب وسط الاتحاد، يحظى باهتمام عدة أندية أوروبية، ترقبًا لمصيره مع العميد في الميركاتو الصيفي 2026، بينما ينتهي عقده في عام 2028.
وأشارت الصحيفة إلى أن داخل النادي الجداوي لم يتم الحديث قط عن إمكانية رحيل عوار في صيف 2026.
جلطة سراي يسعى للتعاقد مع إيلينيكينا
بينما لم يتمكن المهاجم النيجيري الشاب جورج إيلينيكينا من الحصول على فرصة مشاركة حقيقية في نادي الاتحاد بعد التعاقد معه الشتاء الماضي، يحظى حاليًا باهتمام من نادي جلطة سراي.
بحسب صحيفة "تقويم" التركية فإن جلطة سراي أدرج التعاقد مع صاحب الـ19 عامًا ضمن حساباته، بعدما قدم كشافة النادي تقارير إيجابية عنه.
"الاتحاد يريد يورجن كلوب ولكن"!.. الجماهير تنتفض والكشف عن مصير الصفقة
شهدت الساعات القليلة الماضية، انتفاضة كبيرة من جماهير نادي الاتحاد؛ للمطالبة بالتعاقد مع المدير الفني الألماني يورجن كلوب، خلفًا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو.
كلوب البالغ من العمر 58 سنة، يتولى منصب المدير الرياضي العالمي للأندية التابعة لشركة "رد بول"؛ مثل لايبزيج الألماني وسالزبورج النمساوي، وغيرهما الكثير. (طالع التفاصيل)