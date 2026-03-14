أخبار الاتحاد اليوم | مباراة قد تتسبب في إقالة كونسيساو و"فلاتة غسل يديه من الفريق"

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم 14 مارس 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم 14 من مارس 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • الاتحاد يسقط ضد الرياض

    ليت الموسم ينتهي سريعًا: لقطة روجر فيرنانديز تلخص "توهان الاتحاد" في الدوري.. والحرب الإيرانية قد تقضي على كل شيء

    حينما تغيب الهوية وتسقط الهيبة، تكتمل فصول الكارثة؛ هذا هو الملخص لما حدث في مواجهة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي الرياض، مساء يوم الجمعة.

    الاتحاد خسر (1-3) ضد الرياض، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وتقدّم الاتحاد أولًا، عن طريق نجمه المغربي يوسف النصيري، في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول؛ قبل أن يرُد الفريق العاصمي بثلاثية متتالية، بواسطة لياندرو أنتونيس وتوزي ومامادو سيلا.

  • "موعد إقالة كونسيساو إذا خسر تلك المباراة"

    فيديو | "الاتحاد يلعب بـ"البركة" مع سيرجيو كونسيساو والبرتغالي قد يُقال من منصبه في هذا التوقيت"!

    حمد المنتشري لاعب الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، هاجم خلال تواجده مع برنامج "دورينا غير" النادي الجدوي ومدربه البرتغالي بسبب سوء العروض والأداء الآونة الماضية.

  • سبب غياب عبد الله فلاته عن تحليل مباراة الرياض

    استغرب البعض غياب الناقد الإعلامي البارز عبد الله فلاتة عن ستوديو برنامج "أكشن مع وليد" مساء الجمعة لتحليل مباراة الرياض والاتحاد.

    ورد الفراج على سؤال من أحد الجماهير أثناء الحلقة حول غياب فلاته، وفسر الأمر بأن الأخير هو من طلب الغياب في الأسبوع الأخير من رمضان وليلة عيد الفطر لتواجده للاعتكاف في مكة، مضيفًا مازحًا: "الرجل غسل يديه من الاتحاد وراح يقابل الله".

  • موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الخلود في كأس الملك السعودي 2026 والقنوات الناقلة

    تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الخلود ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

    يخوض الاتحاد المرحلة الحاسمة في بطولة كأس الملك السعودي 2026، حين يستعد لمواجهة مضيفه الخلود على ملعب نادي الحزم.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 26 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

