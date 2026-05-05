أخبار الاتحاد اليوم | غياب مفاجئ عن اجتماع الرابطة.. ومناقشة مستقبل نجم الفريق بدون سيرجيو كونسيساو!

عُقِد مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع بين رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرؤساء التنفيذيين وممثلي الأندية؛ وذلك لمناقشة آلية برنامج الاستقطاب وتطبيقه على الأندية، خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، تواجد ممثلو جميع أندية دوري روشن السعودي في هذا الاجتماع؛ باستثناء عملاق جدة الاتحاد.

الصحيفة أشارت إلى أن ممثل الاتحاد، غاب عن اجتماع الرابطة - دون ذكر السبب -؛ والذي استمر لمدة ساعة و20 دقيقة.