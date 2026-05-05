أخبار الاتحاد اليوم | غياب مفاجئ عن اجتماع الرابطة.. ومناقشة مستقبل نجم الفريق بدون سيرجيو كونسيساو!

فجّر الإعلامي الرياضي نجيب الجداوي مفاجأة من العيار الثقيل؛ وذلك بخصوص عبدالرحمن العبود، جناح الفريق الأول لكرة القدم.
العبود دخل في خلافات مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد؛ ما أدى إلى استبعاده عن عديد المباريات، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
وكشف الجداوي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء الثلاثاء، عن اجتماع أحد مستشاري رئيس العميد الاتحادي مع العبود ووكيل أعماله رفيع الشهراني، خلال الأيام القليلة الماضية.
وأشار الجداوي إلى أن الاجتماع، ناقش مستجدات مستقبل العبود؛ وذلك رغم غياب كونسيساو، وأعضاء الجهازين الفني والإداري.
وشدد الإعلامي الرياضي على أن المشكلة الكبرى في الاتحاد؛ هي أنه لا يوجد أي شخص في الجهاز الإداري، يستطيع مناقشة كونسيساو في قرارته.