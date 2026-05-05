Sergio Conceicao Al Ittihad
أحمد فرهود

أخبار الاتحاد اليوم | غياب مفاجئ عن اجتماع الرابطة.. ومناقشة مستقبل نجم الفريق بدون سيرجيو كونسيساو!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من مايو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • غياب ممثل الاتحاد عن اجتماع الرابطة المحترفة

    عُقِد مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع بين رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرؤساء التنفيذيين وممثلي الأندية؛ وذلك لمناقشة آلية برنامج الاستقطاب وتطبيقه على الأندية، خلال المرحلة المقبلة.

    ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، تواجد ممثلو جميع أندية دوري روشن السعودي في هذا الاجتماع؛ باستثناء عملاق جدة الاتحاد.

    الصحيفة أشارت إلى أن ممثل الاتحاد، غاب عن اجتماع الرابطة - دون ذكر السبب -؛ والذي استمر لمدة ساعة و20 دقيقة.

  • مناقشة مستقبل العبود في "غياب" سيرجيو كونسيساو

    فجّر الإعلامي الرياضي نجيب الجداوي مفاجأة من العيار الثقيل؛ وذلك بخصوص عبدالرحمن العبود، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

    العبود دخل في خلافات مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد؛ ما أدى إلى استبعاده عن عديد المباريات، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وكشف الجداوي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء الثلاثاء، عن اجتماع أحد مستشاري رئيس العميد الاتحادي مع العبود ووكيل أعماله رفيع الشهراني، خلال الأيام القليلة الماضية.

    وأشار الجداوي إلى أن الاجتماع، ناقش مستجدات مستقبل العبود؛ وذلك رغم غياب كونسيساو، وأعضاء الجهازين الفني والإداري.

    وشدد الإعلامي الرياضي على أن المشكلة الكبرى في الاتحاد؛ هي أنه لا يوجد أي شخص في الجهاز الإداري، يستطيع مناقشة كونسيساو في قرارته.

    تحديد "مقر" المعسكر الإعدادي للاتحاد

    حددت الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد، "مقر" المعسكر الإعدادي الصيفي للفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2026-2027.

    وحسب صحيفة "الرياضية"، اليوم الثلاثاء، اختارت الإدارة الرياضية بنادي الاتحاد، ماريبا الإسبانية؛ لإقامة المعسكر الإعدادي للموسم القادم، والذي سيتخلله مباراتين أو ثلاثة ودية.

    وأوضحت الصحيفة أن المعسكر الإعدادي، سيبدأ في منتصف يوليو القادم، على أن يستمر حتى نهاية الشهر نفسه.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 30 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 14 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و9 هزائم.

    وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

