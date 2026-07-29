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محمد سعيد

أخبار الاتحاد اليوم | سيميتش وميتاي على أبواب الرحيل.. ومنافس ألماني يعقد صفقة أونديكيا!

الاتحاد
دوري روشن السعودي
جان كارلو سيميتش
ماريو ميتاج
رافائيل أونيديكا
لياندرو باريرو

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء الموافق 29 من يوليو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • Al Ittihad v Al Wahda: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    الاتحاد يسعى للتخلص من ماريو ميتاي

    تسعى إدارة نادي الاتحاد إلى الاستغناء عن الظهير الألباني ماريو ميتاي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليس لأسباب مالية أو بناءً على رغبة اللاعب في الرحيل، وإنما لإفساح المجال أمام قيد لاعب وسط أجنبي جديد في قائمة الفريق، وفقًا لما أوردته شبكة "ABC News".

    ويأتي ذلك في ظل تحركات الاتحاد لتعزيز خط الوسط، حيث يضع النادي أكثر من اسم على طاولة المفاوضات، يتقدمهم المصري إمام عاشور، لاعب الأهلي، إلى جانب الدولي اللوكسمبورغي لياندرو باريرو، في إطار خطة تدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

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  • تطورات حالة حامد الغامدي

    أعلن نادي الاتحاد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها لاعب الوسط حامد الغامدي لعلاج إصابة الرباط الصليبي الأمامي في الركبة اليمنى، وذلك في مستشفى "سبيتار" بالعاصمة القطرية الدوحة.

    وأوضح النادي أن الغامدي سيبدأ برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة، على أن يقضي المرحلة الأولى من العلاج داخل مستشفى "سبيتار"، تحت إشراف الفريق الطبي الذي أجرى العملية، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب بعد اكتمال مراحل التأهيل.


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    اهتمام ألماني بضم أونديكيا

    دخل نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني على خط المنافسة مع اتحاد جدة للتعاقد مع النيجيري رافائيل أونيديكا، لاعب كلوب بروج البلجيكي، بعدما أكد ماركوس كروشه، عضو الشؤون الرياضية بالنادي، أن اللاعب يحظى باهتمام إدارة فرانكفورت، قائلاً: "هناك العديد من اللاعبين الذين نتابعهم، وبالتأكيد هو أحدهم".

    ويأتي ذلك في وقت توصل فيه الاتحاد إلى اتفاق مع أونيديكا بشأن بنود عقده الشخصي، بينما تتواصل المفاوضات مع كلوب بروج البلجيكي لإتمام الصفقة.

    ويسعى الاتحاد لحسم التعاقد سريعاً قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل المنافسة الألمانية المتزايدة على ضم اللاعب الدولي النيجيري.

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    بنفيكا يبالغ في طلبات باريرو

    تعثرت مفاوضات الاتحاد للتعاقد مع لاعب الوسط لياندرو باريرو، بعدما اعتبرت إدارة النادي أن مطالب بنفيكا المالية، والبالغة 18 مليون يورو، مبالغ فيها، وفقاً لتقارير برتغالية.

    وأشارت مصادر شبكة "أبيتو" البرتغالية، إلى أن استمرار اللاعب مع بنفيكا بات الأقرب في ظل تمسك النادي البرتغالي بقيمته المطلوبة.

    وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة "ريكورد" أن باريرو سيشارك أساسيًا مع بنفيكا في مواجهة سانت جالن، ضمن مباريات جولة إياب الملحق الأوروبي، في مؤشر جديد على استمرار اعتماده ضمن حسابات الفريق.

  • Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    سيميتش يقترب من مغادرة الاتحاد

    اقترب المدافع الصربي يان كارلو سيميتش، من مغادرة صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أحرز نادي إسبانيول الإسباني تقدمًا في مفاوضاته للتعاقد معه على سبيل الإعارة، مع تضمين العقد خيار الشراء، وفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

    وبحسب التقرير، فقد أبدى سيميتش موافقته الكاملة على الانتقال إلى النادي الإسباني، في الوقت الذي لا يمانع فيه الاتحاد رحيله، بعدما خرج من حسابات المدرب ينز فيسينج للموسم الجديد.

    وتسعى إدارة النادي السعودي إلى منح اللاعب فرصة لاستعادة مستواه وقيمته الفنية من خلال اللعب في أوروبا، تمهيداً لإمكانية بيعه مستقبلًا.

    وأضافت الصحيفة أن عرض إسبانيول يتضمن استعارة اللاعب مع تحمل جزء من راتبه، فيما أبدى سيميتش استعداده للتنازل عن جزء من مستحقاته المالية من أجل إتمام الصفقة، موضحة أن بعض الإجراءات الضريبية تسببت في تأخير إنهاء الاتفاق، إلا أن جميع الأطراف تتوقع حسم الصفقة بشكل نهائي خلال شهر أغسطس المقبل.

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