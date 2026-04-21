أخبار الاتحاد اليوم | منافسة أوروبية ثلاثية للتعاقد مع كونسيساو وجدل حول المستثمر الأقرب لشراء العميد

"يبدو أنك مشجع للاتحاد" .. ماتياس يايسله يرد على صحفي انتقده بعد تأهل الأهلي لنهائي النخبة الآسيوية

وسط الأفراح، تفرض بعض المواقف الجدلية نفسها على مشهد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وهذا ما حدث تحديدًا بين أحد الصحفيين والألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للراقي.

حقق الراقي أمس الثلاثاء، الفوز أمام فيسيل كوبي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن نصف نهائي النخبة الآسيوية، ليعبر إلى النهائي.

أحد الصحفيين لام ماتياس يايسله في المؤتمر الصحفي على تكرار تأخر الأهلي في النتيجة في أكثر من مباراة، قبل النجاح في العودة بالشوط الثاني، مؤكدًا له أن هذا يضع جماهير النادي تحت ضغط كبير.

المدرب الألماني واجه النقد بابتسامة، سائلًا الصحفي ما إذا كان من مدينة جدة أم العاصمة الرياض، ليجيبه أنه من مكة المكرمة.

من هنا شكك يايسله في انتماء الصحفي للأهلي، قائلًا: "يبدو أنك تشجع الأصفر في جدة، لذا أنت غير سعيد اليوم"، في إشارة إلى تشجيعه لنادي الاتحاد، وسط ضحكات الحضور في المؤتمر.

الصحفي واصل مؤكدًا تشجيعه للأهلي، مطالبًا يايسله بتقبل نقده، كما يشيد به في أوقات أخرى.