أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | أمل جديد في ملف الخروج من سيطرة صندوق الاستثمارات .. وصراع مع الكبار على موهبة التعاون
الجدل حول إدارة النادي
"فرصة أخيرة لإنقاذ موسم الاتحاد": سبب ممتاز وراء فشل صفقة ماني .. ورسالة إلى فهد سندي بعد تورطه في ملف كونسيساو!
مع اقترابه من النهاية، لا يزال أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فرصة لإنهاء الموسم الكروي الحالي "2025-2026" بطريقة ربما ترضي جماهيره، بعد تأكد خروجه خالي الوفاض من جميع البطولات.
بعد تجريده من ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، كان الاتحاد أمام فرصة "ذهبية" لإنقاذ موسمه، إلا أن سيناريو تحكيمي "جدلي"، تسبب في خروجه من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني بهدف دون مقابل.
"ما حدث تصفية حسابات ومن يرى خيبة الهلال تهون عليه خيبة الاتحاد" .. وعد بفضح المتورطين في انحدار موسم العميد
استنفار كبير من عدد من الإعلاميين الاتحاديين خلال الأيام الحالية مع وداع الفريق لدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، في محاولة لإنقاذ النادي ممن يتحكمون في مصيره.
وبحسب الإعلامي الرياضي الاتحادي هتان النجار فإن بعض مسؤولي العميد قاموا بـ"تصفية حسابات شخصية" ببعض القرارات منذ بداية الموسم، أسفرت عن الخروج بصفر بطولات.
تأثير تتويج الأهلي بالنخبة الآسيوية على الاتحاد
تتويج الأهلي بالنخبة الآسيوية: تحطيم "أيقونة" الاتحاد وهدية تحرج الهلال .. وتهمة الحكم الرابع تتحول إلى أسطورة!
قبل موسم كان يشارك من أجل تحقيق المفاجأة، واليوم بات يلعب بـ"شخصية البطل"، هكذا هو الحال الذي بات وحده من يحمل على عاتقه آمال السعوديين، من أجل الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.
من قلب ملعب الإنماء، يخوض الأهلي "مُعتركًا" صعبًا أمام فيسيل كوبي الياباني، اليوم، في الدور نصف النهائي من النخبة الآسيوية، حيث تطمح كتيبة ماتياس يايسله، للدفاع عن اللقب القاري، والمزيد من كتابة التاريخ.
ومن المقرر أن يتأهل الفائز من صدام الأهلي وفيسيل كوبي، إلى نهائي دوري أبطال النخبة، ليضرب موعدًا مع المتأهل من ماتشيدا زيلفيا الياباني وشباب الأهلي الإماراتي.
أخبار المصابين
صالح الشهري تحت الاختبار
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن صالح الشهري؛ مهاجم الاتحاد، سيجري اختبارًا طبيًا خلال اليومين المقبلين، لتحديد موقفه من العودة للمشاركة في المباريات.
الشهري عانى خلال الفترة الماضية من إصابة في عضلة الساق اليمنى، تعرض لها خلال معسكر المنتخب السعودي في مارس الماضي.
ويأمل البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني للعميد، في جاهزية المهاجم السعودي للمشاركة في مواجهة التعاون المقبلة، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن، والمقرر لها 29 من أبريل الجاري.
أمل في ملف خصخصة الاتحاد
قبل أيام، أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن شركة "دلة" تراجعت عن شراء نادي الاتحاد، لكن بحسب الإعلامي محمد أبوهداية لا يزال الأمل في هذا الاتجاه قائمًا.
أبوهداية أشار إلى أن شركة "دلة" هي الأقرب لشراء النادي الجداوي، إذ أن ملفها تحت الدراسة من قبل صندوق الاستثمارات العامة بالفعل.
وكتب أبوهداية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كما وصلني والله أعلم، شركة دلة برغم النفي الذي يطلقه البعض إلا أنها وحتى الآن هي الأقرب لملكية نادي الإتحاد حسب النسبة المطروحة من صندوق الإستثمارات العامة الذي يواصل مشكوراً العمل في الإجراءات النهائية بعد إستيفاء كامل الإشتراطات والإتفاق على كافة البنود بعد عملية تقييم دقيقة إستمرت لأشهر للتأكد من كامل تفاصيل ملف العرض المُقدم من فترة طويلة".
أخبار الانتقالات
صراع رباعي على موهبة التعاون
أكد الصحفي الرياضي صالح الأحمد أن الاتحاد يصارع كبار السعودية، للظفر بخدمات عبدالملك الخضير؛ موهبة نادي التعاون.
اللاعب الذي ولد عام 2007، دخل الفترة الحرة في عقده مع سكري القصيم بالفعل، لكن المحاولات جارية للإبقاء عليه.
فيما يحظى الخضير باهتمام من الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي.