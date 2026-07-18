أخبار الاتحاد اليوم | أوناحي يحسم قراره بين "العميد" وأياكس و"الأجانب" يعطلون وصول الغنام

"نقطة خلاف" تعطل صفقة انتقال كيسييه للاتحاد والغنام ينتظر موافقة فيسينج!

تحدث الإعلامي ماجد هود، عن القصة الكاملة لمفاوضات نادي الاتحاد السعودي، من أجل التعاقد مع لاعب الاتفاق خالد الغنام خلال الميركاتو الصيفي الجاري وفرانك كيسييه لاعب الأهلي السابق.





هود: الاتحاد لم يتلقَّ أي عرض رسـمي لأي لاعب أجنبي من بين الـ 15 الـمُتواجدين في النادي







