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أخبار الاتحاد اليوم | أوناحي يحسم قراره بين "العميد" وأياكس و"الأجانب" يعطلون وصول الغنام
توقف صفقة الغنام
"نقطة خلاف" تعطل صفقة انتقال كيسييه للاتحاد والغنام ينتظر موافقة فيسينج!
تحدث الإعلامي ماجد هود، عن القصة الكاملة لمفاوضات نادي الاتحاد السعودي، من أجل التعاقد مع لاعب الاتفاق خالد الغنام خلال الميركاتو الصيفي الجاري وفرانك كيسييه لاعب الأهلي السابق.
هود: الاتحاد لم يتلقَّ أي عرض رسـمي لأي لاعب أجنبي من بين الـ 15 الـمُتواجدين في النادي
تجديد صفقة رعاية ميلاف
"ميلاف" ترعى الاتحاد
أعلن نادي الاتحاد تجديد شراكته مع شركة ميلاف العالمية للأغذية لتستمر راعياً رسمياً للنادي لمدة موسم رياضي واحد، في خطوة تعكس استمرار العلاقة بين الطرفين وتعزز التعاون المشترك.
جديد أوناحي
أوناحي يختار أياكس
قالت صحيفة "AD" الهولندية أن عز الدين أوناحي يفضل الانتقال إلى صفوف أياكس على اللعب مع الاتحاد في الموسم المقبل.
ويأتي تفضيل النجم المغربي للنادي الهولندي بسبب صلته القوية مع مدربه ميشيل وسابق عملهما سويًا في جيرونا.
رغم اقترابه من التوقيع لأياكس .. الاتحاد يتدخل للانقضاض على صفقة نجم المغرب!
قرر نادي الاتحاد السعودي، اقتحام السباق من أجل التعاقد مع عز الدين أوناحي، نجم جيرونا ومنتخب المغرب خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
اللاعب ظهر بصورة طيبة مع بلاده في كأس العالم 2026، قبل الخروج أمام فرنسا في ربع النهائي، ليصبح أياكس أمستردام على أعتاب الحصول على خدماته .. قبل أن يظهر الاتحاد.
جديد معسكر ماربيا
تعافي ثنائي الفريق
دخل الثنائي طلال حاجي وسعد الموسى المراحل الأخيرة من التأهيل بحسب "الرياضية"، وذلك في معسكر الفريق بمدينة ماربيا الإسبانية.
وأجرى الموسى عملية في الكاحل بعد تعرضه لكسر في التدريبات الجماعية مع بداية الموسم الماضي، بينما خضع حاجي إلى عملية في الغضروف الهلالي بالركبة، أبريل الماضي.
وينتظر أن يتمكن اللاعبان من الالتحاق بالتدريبات الجماعية للعميد خلال المعسكر الإسباني بحسب "الرياضية".
تفاصيل معسكر ومباريات الاتحاد التحضيرية للموسم الجديد 2026-2027
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محاولة للتخلص من ميتاي وصفقة برتغالية تضيع للدرعية
جونسالفيس إلى الدرعية
بحسب "أ بولا" البرتغالية، توصل الدرعية لاتفاق من أجل التعاقد متوسط ميدان سبورتنج لشبونة بيدرو جونسالفيس مقابل ما يقارب 25 مليون يورو.
وذكرت مصادر مؤخرًا أن اللاعب كان محط اهتمام الاتحاد من أجل تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري.
محاولة التخلص من ميتاي
ذكر "ماجد هود" أن ماريو ميتاي، الظهير الألباني، خارج حسابات الاتحاد للموسم المقبل وهناك محاولة من أجل بيعه في الانتقالات الصيفية.
ورغم تقديمه لمستويات طيبة في العامين الماضيين مع "العميد"، ولكن تكرر إصابة المدافع الألباني جعلت الاتحاد يبحث عن تدعيم جديد لمركز الظهير الأيسر.
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