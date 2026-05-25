أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | أحمد شراحيلي يكذّب كونسيساو .. رامون بلانيس يعطل إقالة البرتغالي واستهداف نجم النصر
أحمد شراحيلي يكذب كونسيساو
كذب أحمد شراحيلي؛ مدافع الاتحاد، ما قاله مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو بشأن غيابه عن المران قبل مواجهة القادسية، ما اضطره لاستبعاده.
وكان العميد قد تلقى الهزيمة أمام القادسية بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ34 (الأخيرة) من دوري روشن السعودي. ورغم كونسيساو في المؤتمر الصحفي للمباراة أن شراحيلي تغيب دون سبب عن الحصص التدريبية قبل المباراة.
من جانبه، رد المدافع السعودي نافيًا كل ذلك، قائلًا: "بعد مباراة الاتفاق كنت بالنادي، ما قاله كونسيساو غير صحيح، وهو يعرف الأسباب، لقد عانيت من التهابات بسيطة منعتني من أداء التدريبات، ولضيق الوقت قبل مباراة القادسية، حصلت على فترة راحة".
وأضاف: "والله إني كنت بالنادي ولم أغب، بل كنت أؤدي جلسات علاج طبيعي. ما قاله كونسيساو صدمني ولم يقل الحقيقة للجماهير، رغم علمه بها، لقد صدمني، لأنني كنت بالنادي حتى آخر مباراة، لكن أخضع للعلاج الطبيعي".
الاتحاد يستهدف عبدالرحمن غريب
أكد الصحفي الاتحادي ماجد هود أن ناديه يفاوض عبدالرحمن غريب؛ نجم النصر، موضحًا أن عقده مع العالمي ينتهي خلال 17 يومًا تقريبًا.
وأشار هود إلى أن المفاوضات مستمرة مع غريب خلال الأيام الحالية، مقدمًا له عرض رسمي، إذ بدأت الرغبة في ضمه منذ دخوله الفترة الحرة في يناير الماضي.
الناشري يدرس العروض الجديد
أكدت صحيفة "عكاظ" أن لاعب وسط الاتحاد عوض الناشري يستعد للرحيل عن النادي بالتزامن مع نهاية عقده بنهاية يونيو المقبل.
وأوضحت "عكاظ" أن اللاعب يدرس عدة عروض احترافية جادة من أندية سعودية، لخوض تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل.
بلانيس يعطل رحيل كونسيساو
كشفت صحيفة "عكاظ" آخر تطورات ملف إقالة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو من نادي الاتحاد، موضحة أن الإسباني رامون بلانيس؛ المدير الرياضي، وراء عدم إقالته حتى اللحظة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشؤون القانونية في النادي قدمت لبرنامج الاستقطاب موقف الاتحاد من إلغاء عقد كونسيساو، إذ تضمن تقريرها قيمة الشرط الجزائي في العقد، المقدر بخمسة ملايين، دون تقاضي المدرب كامل عقده الذي ينتهي بنهاية صيف 2028.
لكن بحسب "عكاظ" فقد مُنعت إدارة الاتحاد من اتخاذ أي قرار في الوقت الراهن بعد حجب صلاحيات بلانيس، لحين الوصول إلى اتفاق على فسخ عقده ومن ثم تعيين البديل.