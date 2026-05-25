أخبار الاتحاد اليوم | أحمد شراحيلي يكذّب كونسيساو .. رامون بلانيس يعطل إقالة البرتغالي واستهداف نجم النصر

كذب أحمد شراحيلي؛ مدافع الاتحاد، ما قاله مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو بشأن غيابه عن المران قبل مواجهة القادسية، ما اضطره لاستبعاده.

وكان العميد قد تلقى الهزيمة أمام القادسية بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ34 (الأخيرة) من دوري روشن السعودي. ورغم كونسيساو في المؤتمر الصحفي للمباراة أن شراحيلي تغيب دون سبب عن الحصص التدريبية قبل المباراة.

من جانبه، رد المدافع السعودي نافيًا كل ذلك، قائلًا: "بعد مباراة الاتفاق كنت بالنادي، ما قاله كونسيساو غير صحيح، وهو يعرف الأسباب، لقد عانيت من التهابات بسيطة منعتني من أداء التدريبات، ولضيق الوقت قبل مباراة القادسية، حصلت على فترة راحة".

وأضاف: "والله إني كنت بالنادي ولم أغب، بل كنت أؤدي جلسات علاج طبيعي. ما قاله كونسيساو صدمني ولم يقل الحقيقة للجماهير، رغم علمه بها، لقد صدمني، لأنني كنت بالنادي حتى آخر مباراة، لكن أخضع للعلاج الطبيعي".







