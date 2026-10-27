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أخبار الاتحاد اليوم | ثلاث ضربات لأبها .. وقرار مهم في العين الإماراتي قبل مواجهتي العميد
أحداث مواجهة نيفتشي
عين على الحكم | جورج إلينخينا لم يقصد لمس الكرة بيده وأدهم المخادمة احتسب ركلة جزاء.. هل تعرض الاتحاد لـ"الظلم" ضد نيفتشي؟
شهدت مباراة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي نيفتشي الأوزبكي، مساء يوم الإثنين، لقطة مثيرة في الشوط الأول، بقيادة الحكم الأردني أدهم المخادمة.
الاتحاد فاز (2-1) ضد مضيفه نيفتشي؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
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نعم.. الاتحاد ذلك الفريق الذي كتب مجدًا كبيرًا في الملاعب الآسيوية، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة؛ ها هو يعود من الباب الكبير ضد نادي نيفتشي الأوزبكي.
ثلاث إصابات في أبها قبل مواجهة الاتحاد
خرج أبها بثلاث إصابات خلال مواجهة الفيصلي، اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي 2026-27.
أبها خسر (0-1)، بجانب إصابة الثلاثي كيفن نكودو، نبيل فقير وخالد الشمراني، بينما من المقرر أن يلتقي بالاتحاد في 30 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.
راحة 24 ساعة
قرر ينز فيسينج؛ المدير الفني للاتحاد، منح لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة، بعدما وصلت بعثة الفريق فجر اليوم الثلاثاء، إلى جدة قادمة من مدينة فرغانة الأوزبكية، عقب الفوز أمام نيفتشي (2-1)، بالنخبة الآسيوية.
ومن المقرر أن يستأنف النمور تدريباتهم غدًا الأربعاء، استعدادًا لمواجهة أبها، في 30 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.
قرار مهم للعين قبل مواجهة الاتحاد
تقرر تأجيل مواجهة العين أمام عجمان، في الدوري الإماراتي، والتي كان مقررًا لها بعد غدٍ الخميس، بشكل رسمي.
هذا القرار يأتي بدافع عدم تعريض اللاعبين للإجهاد قبل الحلول ضيفًا على الاتحاد في جدة، في الثاني من نوفمبر المقبل، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.
في المقابل، سيخوض اتحاد جدة مواجهة أمام أبها، في 30 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، بشكل طبيعي دون تأجيل.
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