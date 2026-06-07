أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | عرض رسمي لضم نجم الشباب .. وتطور مفاجئ في مصير فهد سندي
الاتحاد يطلب ضم نجم الشباب
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الاتحاد قدم عرضًا رسميًا إلى نادي الشباب بهدف ضم الظهير الأيسر حسين صبياني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ويريد النادي الجداوي استعارة صاحب الـ24 عامًا خلال موسم 2026-27، مع خيار أفضلية الشراء مقابل 20 مليون يورو، في انتظار رد نظيره العاصمي.
شراء عقد كيلر
أعلنت شركة نادي الاتحاد رسميًا تفعيل بند الشراء في عقد المدافع الكاميروني ستيفن كيلر؛ المعار من نادي أيل ليماسول القبرصي، ليصبح لاعبًا من النمور حتى عام 2029.
وتأتي هذه الخطوة بعد المستويات الجيدة التي قدمها الكاميروني خلال الفترة الماضية، تحديدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ كان خارج القائمة المحلية، وسط قناعة مسؤولي النادي بإمكاناته وقدراته.
جدل المدرب الجديد
مفاجأة | الاتحاد يبدأ التفاوض مع جورج جيسوس.. وثورة إدارية تشمل "جاليات" وأسماء كبيرة!
يخطط نادي الاتحاد لإحداث ثورة شاملة في صفوفه "رياضيًا وإداريًا"؛ وذلك بعد الموسم "الصفري" الكارثي، في 2025-2026.
الاتحاد فشل في التتويج بأي بطولة، خلال الموسم الرياضي المنتهي؛ مع الاكتفاء بـ"المركز الخامس"، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.
حسم الجدل.. حقيقة تعاقد الاتحاد مع وليد الركراكي خلفًا للمقال سيرجيو كونسيساو
كشف الإعلامي الرياضي ماجد هود، المُقرب من نادي الاتحاد، عن تطورات جديدة في "ملف" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ خلفًا للبرتغالي المقال سيرجيو كونسيساو.
وفي هذا السياق.. أكد الإعلامي الرياضي ماجد هود، أن المغربي وليد الركراكي؛ لن يكون المدير الفني الجديد لعملاق جدة الاتحاد، عكس ما تردد في وسائل الإعلام مؤخرًا.
مستجدات الاتحاد: مفاجأة في مفاوضات يورجن كلوب.. مستقبل محمد نور والعمل على صفقتين محليتين
كشف الإعلامي الرياضي عمار باحكيم، عن مفاجأة في مفاوضات نادي الاتحاد مع الألماني يورجن كلوب؛ لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، خلفًا للبرتغالي المقال سيرجيو كونسيساو.
باحكيم أكد عبر برنامجه "في 90"، أن الاتحاد فاوض كلوب بالفعل، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم؛ لكن ليس لخلافة كونسيساو الآن، مثلما تردد في وسائل الإعلام.
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موقف الاتحاد من رحيل ديابي .. وتحذير من ضم غريب
صراع إنجليزي إيطالي يغري موسى ديابي للعودة إلى أوروبا .. وهذا موقف الاتحاد!
عاد النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح نادي الاتحاد، ليكون محور حديث الصحافة الأوروبية الكبرى وسط اهتمام متزايد من أندية عريقة تسعى لإعادته إلى القارة العجوز، رغم تواجده في دوري روشن السعودي منذ موسمين. فبعد تألقه اللافت في الملاعب السعودية، يبدو أن وجهته المقبلة قد تشهد صراعًا شرسًا بين عمالقة البريميرليج والدوري الإيطالي.
"حاقد على الاتحاد ولا يجب أن يتشرف بدخوله" .. تحذير شديد اللهجة من المفاوضات مع نجم النصر
جدد وليد الشهري؛ المرشح السابق لانتخابات نادي الاتحاد، من التعاقد مع عبدالرحمن غريب؛ جناح النصر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.
جديد قضية حل الاتحاد التاريخية .. ومصير فهد سندي
بعد جدل الاتحاد.. رد حاسم يكشف حقيقة حل الأهلي بسبب "الخراب"
في اليومين الماضيين.. عاش الشارع الرياضي السعودي على وقع جدل كبير؛ بخصوص حقيقة حل نادي الاتحاد بقرار من الأمير عبدالله الفيصل، وزير الداخلية وقتها.
هذا الجدل أشعله القانوني والمؤرخ الرياضي محمد بن علي القدادي، ورد عليه الإعلامي الاتحادي عثمان أبو بكر مالي (طالع القصة كاملة).
وها نحن نعيش اليوم، جدلًا جديدًا على طريقة حل الاتحاد عام 1378 هجريًا؛ لكن مع عملاق جدة الآخر الأهلي، هذه المرة.
"تفاصيل تم تجاهُلها لإخفاء أول عملية تزوير بالرياضة السعودية".. الكشف عن أسرار مثيرة في قضية حل الاتحاد
كشف الإعلامي الرياضي عثمان أبو بكر مالي، المُقرب من نادي الاتحاد، عن ما اعتبره الحقائق الكاملة في قضية "حل" عملاق جدة؛ بقرار من الأمير عبدالله الفيصل، خلال عمله كوزير للداخلية.
بعد الخلاف مع كاربو على المدرب القادم .. تطور مفاجىء يُعجل بحسم مصير فهد سندي في الاتحاد!
تطورات جديدة في الأحداث، تنهي حقبة فهد سندي كرئيس لنادي الاتحاد السعودي، بعد حملات شديدة من الانتقادات تجاه سياسته في إدارة العميد الفترة الأخيرة.
الاتحاد مر بواحد من أسوأ مواسمه على مدار السنوات الماضية، بعد الخروج من جميع البطولات، واحتلال المركز الخامس بدوري روشن السعودي، خلف القادسية والأهلي والهلال والنصر صاحب اللقب.