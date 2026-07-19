أخبار الاتحاد اليوم | إدارة العميد تضع عينيها على نجمي الأهلي .. والبحث عن عروض لثنائي الدفاع

أكدت صحيفة "الرياضية" أن الثنائي المصري مروان عطية وإمام عاشور، دخل اهتمامات الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد خلال الصيف الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الجداوي يدرس عدة خيارات في وسط الملعب، منها الثنائي المصري الذي يحظى بتقدير فني من الإدارة الرياضية، لكنها تنتظر قرار المدرب الألماني ينز فيسينج قبل اتخاذ أي خطوة رسمية مع الأهلي المصري.

وكان الثنائي قد تألق بشكل لافت للنظر مع المنتخب المصري خلال كأس العالم 2026، حتى وصل إلى دور الـ16 قبل الهزيمة المثيرة أمام المنتخب الأرجنتيني 2-3.



