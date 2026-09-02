أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | إتمام صفقة "خليفة رياض محرز" .. وزوجة رويس تغازل الجمهور السعودي
رفض الخنوس .. واستهداف فينالدوم
"لا يريد اللعب في السعودية" .. نجم شتوتجارت يرفض الاتحاد والعميد يوجه أنظاره نحو بروزوفيتش
تفاصيل جديدة تظهر من سوق الانتقالات نادي اتحاد جدة، ومحاولات العميد من أجل تدعيم الفريق بأحد النجوم من الدوريات الأوروبية، والحديث هنا عن المغربي بلال الخنوس.
وقالت تقارير ألمانية، إن الاتحاد حاول التعاقد مع اللاعب في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات في أوروبا، ولكن الصفقة لم تنجح في النهاية.
"أحدهما ليس بغريب عن السعودية"!.. الاتحاد يرصد التعاقد مع "جزائري وهولندي" قبل إغلاق الميركاتو
يعمل مجلس إدارة نادي الاتحاد، على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ قبل إغلاق الميركاتو الصيفي السعودي، في السادس من سبتمر 2026.
الاتحاد الذي ودع الموسم الماضي 2025-2026، بـ"صفر ألقاب"؛ يرغب في العودة للمنافسة على كافة البطولات بقوة، خلال العام الرياضي الحالي.
إتمام الاتفاق مع أنيس حاج موسى
أكد الصحفي الرياضي ماجد هود أن إدارة الاتحاد أتمت اتفاقها مع نادي فينورد الهولندي للتعاقد مع الجزائري أنيس حاج موسى، لمدة أربع سنوات مقبلة.
صاحب الـ24 عامًا والملقب بـ"خلفية رياض محرز في الجزائر"، ينضم للاتحاد لخلافة الفرنسي موسى ديابي الذي غادر قبل يومين منضمًا إلى باير ليفركوزن.
زوجة ريوس تغازل جمهور الاتحاد
بدأت زوجة لاعب الوسط الكولومبي ريتشارد ريوس سريعًا مغازلة جمهور الاتحاد، بعدما أكد أكثر من مصدر إتمام التعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد قادمًا من بنفيكا.
وقامت زوجة الكولومبي بوضع علم المملكة العربية السعودية بجوار علم بلدها "البرازيل"، في إشارة إلى تطلعها للعيش في المملكة.
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