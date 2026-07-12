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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

"أحسنت يا بيلينجهام" .. رد ساخر واتهامات للتحكيم من والد هالاند عقب خسارة النرويج ضد إنجلترا

إرلينج هالاند
إنجلترا
كأس العالم
النرويج
ألف إينجي هالاند
النرويج ضد إنجلترا
جود بيلينجهام

النرويج سجلت مرتين ولكن أُلغي الهدف الثاني

  • النرويج تتعثر بثنائية بيلينجهام

    كانت التوقعات عالية حيث سعت النرويج إلى إحداث مفاجأة في مواجهة «الأسود الثلاثة»، وبدأت المباراة ببداية مثالية عندما تجاوزت عرضية أندرياس شيلديروب حارس المرمى جوردان بيكفورد لتمنح فريقها التقدم.

    ومع ذلك، سرعان ما انقلبت الأمور رأسًا على عقب بالنسبة للفريق الاسكندنافي، حيث سيطر بيلينجهام على مجريات المباراة، وسجل ثنائية ليقود رجال توماس توخيل إلى التأهل.

    وشاب المباراة جدلاً تحكيمياً أثار غضب عائلة هالاند. فقد تم إلغاء الهدف الثاني للنرويج بعد معاقبة هالاند بدفع إليوت أندرسون، كما اضطرت الفيفا إلى إصدار بيان تنفي فيه أن الكرة قد اصطدمت بكاميرا علوية خلال الهجمة التي أسفرت عن هدف التعادل الذي سجله بيلينجهام.

    ومع تراكم القرارات المؤلمة ضد النرويجيين، وصل التوتر في المدرجات إلى ذروته، وبلغت ذروته بإشارة بذيئة من والد هالاند، ألف-إنجي، التي التقطتها كاميرات البث بشكل واضح.


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  • ألفي ينتقد الحكام وبيلينجهام

    حدثت هذه الحادثة في الوقت الإضافي بعد أن حصلت إنجلترا على ركلة جزاء إثر تدخل أوسكار بوب على جيد سبنس. وبينما تدخل نظام الفيديو المساعد (VAR) وقام الحكم كليمنت توربين في النهاية بإلغاء ركلة الجزاء، انتقلت الكاميرات إلى هالاند الأب في مقاعد كبار الشخصيات. وبدا غاضبًا بشكل واضح من الفوضى التي سادت التحكيم، فقام بإشارة بذيئة بإصبعين باتجاه الملعب.

    ولم تقتصر إحباطات لاعب وسط مانشستر سيتي السابق على إيماءاته في المدرجات. فمدفوعًا بالإحباط من قرارات التحكيم وهيمنة إنجلترا، لجأ اللاعب البالغ من العمر 51 عامًا أيضًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبه، حيث نشر رسالة ساخرة قال فيها: «أحسنت يا بيلينجهام وأيها الحكم». وقد فُسر هذا التعليق على نطاق واسع على أنه انتقاد للتحيز أو الأخطاء التي رأت النرويج أنها كلفتها مكانها في الدور نصف النهائي.


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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «الأسود الثلاثة» يخرسون هالاند

    في حين احتلت قرارات التحكيم مركز الصدارة في منزل آل هالاند، إلا أن الإحصائيات روت قصة أخرى عن الإحباط على أرض الملعب.

    وفقًا لـ«أوبتا»، أصبحت إنجلترا أول فريق يمنع مهاجم مانشستر سيتي من التسجيل في مباراة دولية رسمية منذ أن حققت النمسا هذا الإنجاز في أكتوبر 2024 — وهي فترة استمرت لمدة لا تصدق بلغت 636 يومًا.

    كان إيقاف هالاند عن التسجيل عاملاً أساسياً في خطة توخيل، وعلى الرغم من الفوضى التي أحاطت بقرارات تقنية الفيديو المساعد (VAR)، فإن الصمود الدفاعي لـ«الأسود الثلاثة» أثمر في النهاية. أما بالنسبة لعائلة هالاند، فستبقى كأس العالم 2026 خالدة في الذاكرة بسبب القرارات التي يشعر والد المهاجم بوضوح أنها كلفتهم مكانهم في التاريخ.

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