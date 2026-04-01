"أحد أكبر التغييرات الجذرية في العقد الماضي": يبدو أن نادي أينتراخت فرانكفورت يتخذ إجراءات صارمة بسبب الأزمة الرياضية - وقد يغادر ما يصل إلى عشرة لاعبين

وبناءً على ذلك، قد يغادر "ما يصل إلى عشرة" لاعبين النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية. ومن بين الأسماء المذكورة: هوغو لارسون، ناثانيال براون، نامندي كولينز، فارس شايبي، جان-ماتيو باهويا، إليس سكيري، محمود داهود، إلياس باوم، ميشي باتشواي، وإيلي واهي الذي يلعب حالياً على سبيل الإعارة في نادي OGC نيس.

في حين أن الخمسة الأوائل قد جذبوا اهتمام بعض الأندية الكبرى بفضل أدائهم الجيد بقميص SGE، وبالتالي يمكن بيعهم بأرباح، يبدو أن داهود وباتشواي وواهي على وجه الخصوص لا يملكون مستقبلًا رياضيًا في فرانكفورت.

وإجمالاً، قد تدر هذه المبيعات أكثر من 150 مليون يورو. فيما يتعلق بكولينز، يُقال إن الحد الأدنى الذي يقبله المسؤولون يتراوح بين 30 و35 مليون يورو، في حين أن باهويا وبراون قد يدران 40 و65 مليون يورو على التوالي.