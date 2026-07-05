Getty Images Sport
"أحد أعظم اللاعبين في التاريخ ويصنع الفارق دائمًا".. نجم برشلونة يدافع عن رونالدو قبل مواجهته في كأس العالم!
رفض الرواية المتعلقة برونالدو
في الوقت الذي تستعد فيه إسبانيا لمواجهة البرتغال في مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم، تركزت معظم الأحاديث التي سبقت المباراة على رونالدو الذي لا يزال في قمة عطائه. وعلى الرغم من التكهنات الصادرة من بعض الأوساط بأن وجود اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا قد يعيق في الواقع انسيابية لعب البرتغال، فإن اللاعب الدولي الإسباني جافي لا يزال غير مقتنع تمامًا بهذه الادعاءات.
وفي مقابلة مع صحيفة «موندو ديبورتيفو» في ملعب «كوتون بول» بدالاس، سارع جافي إلى تجاهل الضجة المحيطة بمهاجم نادي «النصر». وقال لاعب خط وسط برشلونة: «أسمع ذلك دائمًا، لكن من أشخاص ليسوا في فريقه، من المشجعين. أما من هم في فريقه، فسيكنون له احترامًا كبيرًا. من الواضح أن كريستيانو هو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، ويمكنه أن يصنع الفارق في أي لحظة».
- Getty Images Sport
مستعدون لخوض معركة تكتيكية
تعتبر المواجهة بين الغريمين الإيبيريين واحدة من أبرز مباريات البطولة حتى الآن. ويدرك «جافي»، المعروف بطابعه القتالي وأدائه عالي الكثافة، أن السيطرة على وسط الملعب ستكون أمراً أساسياً إذا أراد فريق لويس دي لا فوينتي التأهل إلى ربع النهائي.
"نعم، من الواضح أنهم أقوى منافس واجهناه حتى الآن. إنهم منتخب وطني رائع يضم لاعبين جيدين. آمل أن يركز الفريق على ما يتعين علينا القيام به، وعلى خطة المدرب، وأن نتحد جميعًا للفوز في هذه المواجهة. لديهم خط وسط رائع، لكننا نمتلك أيضًا لاعبين ممتازين. أعتقد أن أفضل ما لدينا هو هذا التشكيل الكبير الذي يضم لاعبين جيدين"، أوضح جافي.
الرد على الانتقادات الشخصية
رونالدو ليس اللاعب الوحيد الذي يخضع للتدقيق خلال هذه البطولة. فقد كان «جافي» نفسه محورًا للجدل، حيث غالبًا ما يثير أسلوبه العدواني في اللعب آراءً متباينةً من المراقبين المحايدين. ومع ذلك، لا يبدي اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا أي ندم بشأن أسلوبه في اللعب، معتبراً روحه التنافسية أكبر ما يمتلكه من مزايا.
وفي ردّه على منتقديه، قال جافي: «نعم، ربما ينتظرني الكثيرون لأنني لاعب أقوم بالتدخلات بقوة، وربما لا يحب الكثيرون هذا النوع من اللاعبين. أنا أعتبر نفسي دائمًا لاعبًا متكاملًا للغاية، ولديّ جوانب متعددة في أسلوب لعبتي. أفضل صفاتي هي تلك الروح التنافسية، وتلك الحماسة التي أظهرها على أرض الملعب. لن أتغير أبدًا. وأعلم أنه سيكون هناك دائمًا من ينتظرونني».
- AFP
التركيز على الهدف المشترك
بعد مشاركته كبديل في الفوز الأخير على النمسا، يتوق جافي إلى المساهمة بأي دور يراه المدرب ضروريًا، في الوقت الذي تسعى فيه إسبانيا إلى الفوز بلقبها العالمي الثاني. ويشعر لاعب خط الوسط أن التشكيلة الحالية أكثر استعدادًا لتحقيق النجاح مقارنةً بالسنوات السابقة، مؤكدًا على التماسك داخل المعسكر.
وأضاف جافي: "لقد قلت عدة مرات إنني هنا من أجل الفريق وللمساعدة. أعلم الثقة التي يضعها المدرب فيّ، فقد كانت دائماً موجودة. وكما أقول له، أنا موجود من أجله ومن أجل الفريق عندما يحتاجني. هذه بطولة كأس العالم، وكأس العالم يفوز بها من يتحدون في السراء والضراء. لدينا تشكيلة كبيرة جدًا، ويمكن لأي لاعب في أي وقت أن يشارك ويقدم مساهمته المتواضعة".
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