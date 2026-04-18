أحدهما وقع عقدًا جديدًا والآخر مستقبله مجهول.. الكشف عن مصير روديجر وألابا في ريال مدريد!

توصل روديجر إلى اتفاق مع ريال مدريد، ومن شبه المؤكد أنه سيوقع على تمديد عقده لمدة عام واحد هذا الصيف. أصبح اللاعب الدولي الألماني، الذي انضم إلى النادي كلاعب حر قادمًا من تشيلسي في صيف 2022، بطلاً محبوبًا بين جماهير ريال مدريد. بعد أن حصد بالفعل ألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك - من بين ألقاب أخرى عديدة - خلال فترة وجوده في إسبانيا، غيّر حضوره المستمر في قلب الدفاع موقف النادي بعد أن بدا أنه يتجه نحو الباب الخلفي قبل بضعة أشهر فقط.

ووفقاً لتقارير الخبير في شؤون الانتقالات ماتيو موريتو، فإن بقاء اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً في البرنابيو هو نتيجة لأدائه القوي طوال موسم 2025-2026. على الرغم من معاناته من إصابة في أوتار الركبة أبعدته عن الملاعب لعدة مباريات، مما حد من مشاركاته إلى 21 مباراة فقط في جميع المسابقات، إلا أن المستوى الفردي لروديجر أقنع مجلس الإدارة بأنه لا يزال عنصرًا أساسيًا في خط دفاع ألفارو أربيلوا في المستقبل القريب.