أشاد المهاجم هوغو إكيتيكي من نادي ليفربول في حوار مع TNT Sports بزميله فلوريان فيرتز، الذي يجعل حياته في ميرسيسايد "أسهل".
"أحب اللعب معه أكثر من غيره!" نجم ليفربول يرى في فلوريان فيرتس زميله المفضل في الفريق
"في رأيي، هو اللاعب الذي أفضل اللعب معه في هذا الفريق"، قال إكيتيكي عن لاعب المنتخب الألماني. "أنا أحب اللاعبين الآخرين أيضًا، ولكن عندما تلعب كمهاجم ولديك لاعب رقم 10 يفهم كرة القدم جيدًا ويريد أن يلعب بنفس أسلوبك، فإن ذلك يجعل الأمور أسهل".
بينما انتقل إكيتيكي قبل بداية الموسم من فرانكفورت إلى الريدز مقابل 95 مليون يورو، انتقل فيرتز من باير ليفركوزن مقابل 125 مليون يورو. وإذا كان الأمر متروكًا للفرنسي، فإن الاثنين لديهما الكثير ليحققاه معًا.
"أخبرته أننا يمكننا تحقيق إنجازات كبيرة إذا لعبنا معًا. عندما يمرر لي الكرة، أردها له، ثم يحدث شيء ما"، قال إكيتيكي. "أحب اللعب معه وأعلم أنه لاعب يمكنه تمرير العديد من الكرات لي طوال الموسم. من الجيد أن يكون لديك لاعب مثله بجانبك، يجعلك تتألق."
ويرتز يتعرض للانتقادات مرارًا وتكرارًا في ليفربول
كلمات من شأنها أن تكون بلسماً لروح فيرتز، بعد أن تعرض لانتقادات متكررة في ليفربول ولم يتمكن حتى الآن من تلبية التوقعات التي سبقت انتقاله إلى إنجلترا.
حتى الآن، سجل اللاعب الدولي الألماني ستة أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة للريدز في 37 مباراة رسمية، ويستمر عقده حتى عام 2030. أما إكيتيكي، فقد سجل 16 هدفًا في 39 مباراة رسمية، ويستمر عقده حتى عام 2031.
فلوريان فيرتز: بيانات الأداء 2025/26
المسابقة المباريات أهداف تمريرات حاسمة الدوري الإنجليزي 25 4 3 دوري أبطال أوروبا 8 1 3 كأس الاتحاد الإنجليزي 3 1 1 درع المجتمع 1 - 1