"أحب التواجد هنا" - دومينيك سزوبوسلاي يرد على الشائعات حول انتقاله إلى ريال مدريد وسط مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول

في خضم الاهتمام المزعوم من جانب ريال مدريد والمفاوضات الجارية بشأن عقده، يظل زوبوسلاي ملتزمًا بالليفربول، مشيرًا إلى حياته الأسرية المستقرة في ميرسيسايد كعامل رئيسي. ويعزو الفضل إلى الأبوة في نضج عقليته، مما ساعده على الحفاظ على تركيزه رغم النتائج المتقلبة للفريق.

في مقابلة مع صحيفة ليفربول إيكو، تحدث زوبوسلاي بصراحة عن مستقبله ونموه الشخصي. "أحب التواجد هنا"، صرح بتأكيد. "عائلتي سعيدة، وأنا أحب النادي، وأحب الجماهير، وأحب اللعب لهذا النادي، وهذا كل شيء."

كما تحدث عن كيفية تأثير الأبوة على تغيير طريقة تفكيره، قائلاً: "لقد غيرتني كثيراً. كما تعلمون، كنت شخصاً غاضباً للغاية بعد المباريات إذا لم تسر الأمور كما أردت، ولكن منذ ولادتها، أصبحت أغضب لمدة دقيقتين فقط، ثم أفكر فيها وأدرك ما هو أهم شيء في الحياة".