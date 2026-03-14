AFP
ترجمه
"أجل، أيها العجوز" - كيليان مبابي يوجه نكتة ودودة إلى تييري هنري، بينما يستعرض أسطورة أرسنال والمنتخب الفرنسي قوته البدنية
نظام هنري الصارم للياقة البدنية
لا يزال الرجل الذي قاد منتخب فرنسا تحت 21 عامًا إلى الفوز بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس يبذل جهدًا شاقًا في صالة الألعاب الرياضية للحفاظ على لياقته البدنية. ونشر أيقونة فريق آرسنال، عبر حسابه على إنستغرام يوم السبت، صورتين سيلفي وهو عاري الصدر عقب جلسة تدريبية مكثفة استمرت ساعة واحدة. وأرفق هنري صور جسده المفتول العضلات بعبارة بسيطة لكنها مؤثرة لمتابعيه: "اعمل بجد، وتناول طعامًا صحيًا، وتجنب السكر".
إنه مستوى من التفاني جعل المهاجم الأسطوري يبدو وكأنه لا يزال قادراً على ارتداء حذائه اليوم. غالباً ما كان هنري حريصاً على حماية زميله الأصغر سناً، وقد أشار مؤخراً إلى أن مبابي تعرض للحكم عليه بشكل غير عادل خلال معظم مسيرته بسبب "الكافيار" الذي قدمه للجماهير منذ أن كان مراهقاً. والآن، يبدو أن الأدوار قد انعكست، حيث يراقب التلميذ معلمه وهو يستعرض أسلوب حياته المنضبط.
رد مبابي الجريء على إنستغرام
لم يتأخر مبابي في ملاحظة المنشور، ولم يستطع مقاومة فرصة السخرية من الرجل الذي يُقارن به منذ ظهوره الأول مع موناكو. كتب نجم ريال مدريد في التعليقات: «أجل يا عجوز، لقد نلت منك»، محققاً توازناً بين «المزاح» الخفيف والإعجاب الحقيقي بلياقة هنري البدنية. كانت هذه تفاعلاً علنياً نادراً أبرز الدفء والاحترام المتبادل بين أيقونتي كرة القدم الفرنسية.
وسارع هنري، الذي لطالما كان مرشداً، بالرد بدرس من كلمة واحدة للاعب البالغ من العمر 25 عاماً. "الانضباط"، أجاب الفائز بكأس العالم، واختتم تعليقه برمز قلب. وكان ذلك بمثابة تذكير بأن القدرات البدنية التي يمتلكها مبابي الآن تتطلب صيانة مستمرة إذا أراد أن يتمتع بنفس العمر الطويل الذي يتمتع به الرجل الذي مهد له الطريق في شمال لندن وباريس.
نظرة إلى الوراء على شعار «تناول طعامًا صحيًا، ونم جيدًا»
أعاد هذا الحوار إلى الأذهان تعليقات مبابي الشهيرة بشأن المعايير المهنية. ففي أعقاب الهزيمة المحبطة التي مني بها باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا قبل ثلاث سنوات، تصدرت تصريحات مبابي عناوين الصحف عندما حث زملاءه على «تناول الطعام الجيد والنوم الجيد» قبل مباراة الإياب. ويبدو أن هذه القواعد كان هنري يتبعها بالفعل قبل وقت طويل من أن يجعلها قائد المنتخب الفرنسي الحالي موضوعًا شائعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
يعكس التزام هنري بصحته الاحترافية التي ميزت مسيرته في موناكو ويوفنتوس وأرسنال وبرشلونة. من خلال الحفاظ على لياقته البدنية المتميزة، يواصل الفرنسي تقديم نموذج يحتذى به للجيل القادم. بالنسبة لمبابي، فإن رؤية معبوده يحافظ على هذا المستوى العالي حتى أواخر الأربعينيات من عمره يوفر نموذجاً لما تبدو عليه مسيرة ما بعد الاحتراف الحقيقية.
- Getty Images
السعي لتحطيم الأرقام القياسية في فرنسا
مع دخول مبابي سنوات الذروة في مسيرته الكروية في إسبانيا، لا يزال على بعد خطوات قليلة من دخول سجلات تاريخ المنتخب الوطني. ففي حين تجاوز جيرو في النهاية رقم هنري القياسي البالغ 51 هدفاً، سجل مبابي حتى الآن 55 هدفاً في 94 مباراة دولية. ولا يحتاج سوى إلى ثلاثة أهداف أخرى ليصبح أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي، وهو إنجاز سيحتفي به هنري بلا شك نظراً لدعمه الصريح للاعب.
إعلان