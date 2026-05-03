Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Vinicius back to best GFXGetty/GOAL
علي رفعت

أجبروا فليك على مشاهدة فينيسيوس يرقص.. ريال مدريد يؤجل احتفالات برشلونة ويجمد الممر الشرفي!

فقرات ومقالات
إسبانيول ضد ريال مدريد
إسبانيول
ريال مدريد
الدوري الإسباني
برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة
هانسي فليك
فينيسيوس جونيور

فوز هام للغاية للملكي!

لم يكن أكثر المتفائلين في مدريد يتوقع أن تنتهي ليلة الأحد بهذا السيناريو الدرامي الذي أربك حسابات الجميع في إسبانيا. 

ريال مدريد دخل مواجهة إسبانيول في الجولة 34 وهو يقع تحت ضغط هائل فالفشل في تحقيق الفوز كان يعني تسليم الدرع رسميًا للغريم الأزلي برشلونة. 

ولكن الشخصية الملكية حضرت بقوة في ملعب الفريق الكتالوني الصغير ليرسل الميرينجي تحذيرًا شديد اللهجة مفاده أن العاصمة لا تزال تحلم وأن احتفالات برشلونة يجب أن تنتظر قليلًا حتى إشعار آخر وتحديدًا حتى صافرة نهاية الكلاسيكو القادم أو حتى الجولة التي تليه.


  • FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    عطل فني يسجن فليك أمام الشاشات


    كان هانزي فليك يخطط لقضاء ليلة هادئة بعيدًا عن ضجيج الكرة وحسابات النقاط حيث صرح بوضوح أنه يمتلك تذاكر لعرض الساحر بوب وأنه سيذهب للاستمتاع بوقته مع زوجته.

    هذه التصريحات التي فسرها البعض كنوع من الثقة الزائدة أو محاولة لتخفيف الضغط عن لاعبيه اصطدمت بواقع مغاير تمامًا.

    عطل تقني طارئ أدى لإلغاء العرض الفني مما أجبر المدرب الألماني على الأرجح على البقاء حبيسًا أمام شاشة التلفاز لمراقبة منافسه المباشر.

    وبدلًا من رؤية خدع الساحر بوب شاهد فليك سحرًا من نوع آخر بطله فينيسيوس جونيور الذي قرر أن يرقص على أنغام تأجيل التتويج الكتالوني معلنًا أن المنافسة لم تنته بعد وأن العرض الحقيقي سيكون في أرض ملعب إسبانيول.


    • إعلان
  • Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

    إثارة التحكيم وتألق برازيلي في الميدان


    المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق خصوصًا بعد إصابة فيرلاند ميندي المبكرة التي استوجبت دخول فران جارسيا في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

    زادت حدة التوتر في الدقيقة 25 عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المغربي عمر الهلالي لاعب إسبانيول قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغي القرار.

    الشوط الأول انتهى سلبًا مما زاد من نبضات قلب المشجع البرشلوني الذي بدأ يرى اللقب يقترب بشدة، لكن في الشوط الثاني تحول كل شيء إذ سجل فينيسيوس الهدف الأول في الدقيقة 55 بعد مجهود فردي رائع وتمريرة رائعة من جونزالو جارسيا.

    ولم تمر سوى دقائق معدودة حتى عاد النجم البرازيلي ليحسم الأمور تمامًا بالهدف الثاني في الدقيقة 66 وسط ذهول من لاعبي إسبانيول.


  • صلابة الدفاع وهجمات أرنولد المتقنة


    المدرب ألفارو أربيلوا نجح في إدارة المباراة بذكاء كبير خصوصًا بعد صدمة إصابة ميندي، فالدفاع المدريدي أظهر صلابة لافتة في التعامل مع هجمات إسبانيول المرتدة بفضل يقظة الحارس أندري لونين الذي تصدى لفرصة محققة في الدقيقة 45 مما حافظ على نظافة الشباك في توقيت قاتل.

    هذا الصمود الدفاعي منح الثقة للخطوط الأمامية للتقدم والضغط وهو ما تجلى في تحركات ترينت ألكسندر أرنولد الذي أرسل عرضيات متقنة شكلت خطورة دائمة على مرمى أصحاب الأرض.

    الفريق الملكي لم يلعب من أجل الفوز فقط بل لعب من أجل كبريائه وتاريخه رافضًا أن يكون مجرد جسر يعبر من خلاله المنافس نحو منصات التتويج.


  • barcelona real madrid(C)Getty Images

    تجميد الممر الشرفي وصداع الكلاسيكو القادم


    بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة ليقلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 11 نقطة، هذا الفارق رغم اتساعه إلا أنه كسر حالة النشوة الكتالونية التي كانت تمني النفس بحسم كل شيء قبل موقعة الأحد المقبل.

    الأهم من النقاط هو الجانب المعنوي فقد جمد هذا الفوز فكرة الممر الشرفي التي كانت تلوح في الأفق بقوة.

    جماهير برشلونة كانت تمني النفس بدخول لاعبي الريال في ممر شرفي تكريمًا للبطل في قلب الكلاسيكو لكن فوز الملكي جعل المباراة القادمة هي مباراة الحسم الفعلي.

    الآن أصبح لزامًا على فليك وجنوده القتال في الميدان لانتزاع اللقب بأيديهم أمام من رفضوا الممر الشرفي بدلاً من انتظاره كهدية من ملاعب أخرى وهذا يضع عبئًا نفسيًا هائلًا على لاعبي البلوجرانا قبل مواجهة ريال مدريد.


  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    بيت القصيد


    أثبتت ليلة الأحد أن كرة القدم لا تمنح أسرارها لمن يظن أنه أحكم قبضته عليها تمامًا، هانزي فليك الذي حاول الهروب من ضغط المنافسة نحو عرض سحري وجد نفسه يشاهد فصولًا من الإثارة الكروية التي لم تكن في الحسبان.

    ريال مدريد برفضه السقوط وتأجيله للاحتفالات أكد أن الكلاسيكو القادم لن يكون مجرد مباراة عابرة بل سيكون ساحة لتصفية الحسابات القديمة والجديدة.

    اللقب لا يزال في قبضة برشلونة نظريًا لكن الحالة الذهنية التي خلفها فوز الريال ستجعل من أسبوع التحضير للقمة هو الأطول والأصعب في مسيرة المدرب الألماني مع الفريق الكتالوني حتى الآن.


الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد