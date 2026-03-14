"أثق به تمامًا وأحبه" - ميكيل أرتيتا يدافع عن أداء بوكايو ساكا المتقلب مع أرسنال

وبغض النظر عن أي تعديلات تكتيكية، فإن الحجم الهائل للمباريات التي خاضها ساكا بدأ يؤثر عليه. واعترف أرتيتا بأن عبء العمل الذي يتحمله الجناح قد تجاوز بالفعل المستويات التي شوهدت في المواسم السابقة، مشيرًا إلى أن التعب يمثل عاملاً رئيسيًا في عدم قدرته مؤخرًا على التأثير في المباريات. وبعد أن لعب تقريبًا كل دقيقة مع ناديه ومنتخب بلاده على مدار العامين الماضيين، ربما بدأ الجدول المزدحم أخيرًا في الظهور على ساقي الشاب المتعبتين وتراجع بريق أدائه.

وأشار أرتيتا إلى أن "عدد المباريات والدقائق التي لعبها حتى الآن يزيد قليلاً عن إجمالي الموسم الماضي". "علينا أيضًا أن نتفهم المطالب التي نضعها على عاتق اللاعبين. هذا أمر آخر من الواضح أنه عندما نتحدث عن جمال اللعبة، فإن كل هذه الأمور تؤثر بالتأكيد على بعض الجوانب".