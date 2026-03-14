"أثق به تمامًا وأحبه" - ميكيل أرتيتا يدافع عن أداء بوكايو ساكا المتقلب مع أرسنال
صعوبات في الحفاظ على المستوى الثابت في ظل السعي نحو اللقب
تم استبدال مهاجم أرسنال خلال مباراة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في منتصف الأسبوع أمام باير ليفركوزن، بعد أن عانى من صعوبة في إحداث تأثيره المعتاد على مجريات المباراة. في المقابل، أحدث بديله نوني مادويكي تأثيرًا فوريًا بحصوله على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة لصالح الغانرز. في المواسم السابقة، كان التفاهم التام بين ساكا ومارتن أوديجارد وإما جوريان تيمبر أو بن وايت على الجانب الأيمن بمثابة المصدر الرئيسي لأهداف الفريق، لكن الإصابات وتناوب اللاعبين أدى إلى تعطيل تلك الكيمياء.
أرتيتا يدعم نجمه
على الرغم من الانتقادات، يؤكد أرتيتا أن ثقته في لاعب المنتخب الإنجليزي لا تزال راسخة. وقال الإسباني: "نثق به ثقة تامة ونحبه". "ما يفعله من أجلنا، ومن أجل هذا النادي، أمر لا يصدق في سنه، وهو يواصل إحداث هذا التأثير الهائل بالنسبة لنا. قد يقدم أداءً فردياً لا يعكس مستواه، مثل أي إنسان، مثل أي لاعب في العالم. لكن بشكل عام، عندما تنظر إلى قوته والدفع الذي يقدمه للفريق، فإن الأمر لا يصدق".
الإجهاد البدني والجدول الزمني المزدحم
وبغض النظر عن أي تعديلات تكتيكية، فإن الحجم الهائل للمباريات التي خاضها ساكا بدأ يؤثر عليه. واعترف أرتيتا بأن عبء العمل الذي يتحمله الجناح قد تجاوز بالفعل المستويات التي شوهدت في المواسم السابقة، مشيرًا إلى أن التعب يمثل عاملاً رئيسيًا في عدم قدرته مؤخرًا على التأثير في المباريات. وبعد أن لعب تقريبًا كل دقيقة مع ناديه ومنتخب بلاده على مدار العامين الماضيين، ربما بدأ الجدول المزدحم أخيرًا في الظهور على ساقي الشاب المتعبتين وتراجع بريق أدائه.
وأشار أرتيتا إلى أن "عدد المباريات والدقائق التي لعبها حتى الآن يزيد قليلاً عن إجمالي الموسم الماضي". "علينا أيضًا أن نتفهم المطالب التي نضعها على عاتق اللاعبين. هذا أمر آخر من الواضح أنه عندما نتحدث عن جمال اللعبة، فإن كل هذه الأمور تؤثر بالتأكيد على بعض الجوانب".
ماذا ينتظر ساكا بعد ذلك؟
مع اشتداد المنافسة في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا وسباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتاج أرسنال إلى أن يرتقي قادته بمستواهم. بالنسبة لأرتيتا، يظل ساكا هو القائد المطلق، بغض النظر عن الضجة القادمة من خارج ملعب الإمارات. يتجه التركيز الآن نحو إعادة دمج النجوم المصابين لتزويد ساكا بنظام الدعم المألوف الذي يحتاجه للعودة إلى المستوى العالمي الذي اعتاد عليه مشجعو كرة القدم. وبالفعل، من المرجح أن يشارك ساكا في المباراة، ويأمل أن يلعب دورًا محوريًا عندما يستضيف الغانرز فريق إيفرتون في نهاية هذا الأسبوع.
