أثر الفراشة في قائمة البرازيل.. نيمار خدم برشلونة وكيف للسامبا أن تخوض المونديال دون روحها؟!

أثار الإعلان الرسمي عن قائمة منتخب البرازيل المستدعاة لخوض نهائيات كأس العالم 2026 ردود أفعال واسعة النطاق في الأوساط الرياضية العالمية لما تحمله هذه الاختيارات من مفاجآت غير متوقعة غيرت ملامح التوقعات الفنية قبل انطلاق البطولة الكبرى.

وجاء ظهور النجم المخضرم نيمار دا سيلفا على رأس الخيارات الهجومية للمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي ليمثل نقطة جذب أساسية ألهبت حماس الجماهير البرازيلية.

ورغم هذه الفرحة العارمة بعودة الهداف التاريخي للفريق فإن القائمة حملت في طياتها صدمة كبرى تمثلت في الغياب البارز والمفاجئ لمهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي الشاب جواو بيدرو الذي تم استبعاده بشكل نهائي من الحسابات الفنية للمونديال.

يعتبر هذا القرار الفني الصادم بمثابة تجسيد حقيقي لنظرية أثر الفراشة حيث لن تتوقف تداعيات هذا الاستبعاد عند حدود المعسكر البرازيلي بل ستمتد لتحدث هزة قوية في سوق الانتقالات الصيفية الأوروبية وتغير من حسابات أندية كبرى تخطط لتدعيم صفوفها قبل الموسم الجديد.



