أثار واين روني جدلاً عندما وصف كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا بـ«الأسوأ» بعد الفشل الذريع الذي منيت به إنجلترا في البطولة

صرح روني خلال مقابلة مع برنامج «ذا أوفرلاب»: «لن تجد كأس عالم أسوأ من كأس العالم في جنوب أفريقيا عام 2010. لم تبدُ تلك البطولة أبدًا وكأنها كأس عالم». وقد أعادت تعليقاته على الفور إثارة الجدل حول إرث تلك البطولة، وما إذا كانت الصعوبات الشخصية التي واجهها قد أثرت على تقييمه لنجاح البطولة بشكل عام.

قال روني في برنامج "The Overlap": "كنا في طريقنا إلى مباراتنا الافتتاحية في الولايات المتحدة، وكانت الأجواء تبدو غريبة تمامًا".

وأضاف: "كان الجو مظلماً، ولم يكن هناك مشجعون في الأرجاء، ولم يكن هناك أي من الترحيب المعتاد من المشجعين الذي تتوقعه قبل المباراة". "لم يبدو الأمر كبطولة كأس العالم على الإطلاق".