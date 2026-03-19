Getty Images Sport
ترجمه
أثار واين روني جدلاً عندما وصف كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا بـ«الأسوأ» بعد الفشل الذريع الذي منيت به إنجلترا في البطولة
تقييم لاذع من أسطورة كرة القدم الإنجليزية
صرح روني خلال مقابلة مع برنامج «ذا أوفرلاب»: «لن تجد كأس عالم أسوأ من كأس العالم في جنوب أفريقيا عام 2010. لم تبدُ تلك البطولة أبدًا وكأنها كأس عالم». وقد أعادت تعليقاته على الفور إثارة الجدل حول إرث تلك البطولة، وما إذا كانت الصعوبات الشخصية التي واجهها قد أثرت على تقييمه لنجاح البطولة بشكل عام.
قال روني في برنامج "The Overlap": "كنا في طريقنا إلى مباراتنا الافتتاحية في الولايات المتحدة، وكانت الأجواء تبدو غريبة تمامًا".
وأضاف: "كان الجو مظلماً، ولم يكن هناك مشجعون في الأرجاء، ولم يكن هناك أي من الترحيب المعتاد من المشجعين الذي تتوقعه قبل المباراة". "لم يبدو الأمر كبطولة كأس العالم على الإطلاق".
- AFP
صراعات داخل الملعب وخارجه
يبدو أن وجهة نظر روني متأثرة بشدة بتجربة مهنية بائسة عاشها خلال صيف عام 2010. على الرغم من وصوله إلى جنوب أفريقيا مع تشكيلة اعتبرها الكثيرون من بين الأفضل في عالم كرة القدم، إلا أن منتخب إنجلترا بقيادة فابيو كابيلو عانى من صعوبة في إيجاد أي إيقاع أو تماسك طوال مرحلة المجموعات وما بعدها.
فشل روني نفسه في تسجيل أي هدف خلال البطولة وأصبح، كما هو معروف، هدفاً للانتقادات. بعد تعادل مخيب للآمال بنتيجة 0-0 أمام الجزائر، تم تصويره وهو يسخر من مشجعي إنجلترا لقيامهم بصيحات الاستهجان ضد الفريق، وهي لحظة جسدت العلاقة المتصدعة بين اللاعبين والمشجعين في ذلك الوقت.
بطولة تتباين فيها الإرث
انتهت مسيرة «الأسود الثلاثة» في نهاية المطاف بإهانة في دور الـ16، حيث تعرضوا لهزيمة ساحقة بنتيجة 4-1 أمام ألمانيا. وبالنسبة لرووني، فإن مزيجاً من الأداء الضعيف للفريق، وجفاف الأهداف على الصعيد الشخصي، والأجواء التي بدا أنها تفتقر إلى الترابط، قد ترك انطباعاً سلبياً دائماً في ذاكرته عن تلك البطولة.
ومع ذلك، فإن وصفه لها بـ"الأسوأ على الإطلاق" يتناقض بشكل صارخ مع الرأي الرسمي والرأي العام للعديد من المراقبين العالميين. فقد أشاد الرئيس السابق للفيفا سيب بلاتر بنسخة 2010 ووصفها بأنها "أفضل كأس عالم على الإطلاق"، ممدحاً تنظيمها وأهميتها الثقافية باعتبارها علامة فارقة للقارة الأفريقية.
لا يزال خروج إنجلترا المُذلّ محطّ الاهتمام
في نهاية المطاف، من الواضح أن ذكريات روني مشوبة بآثار الطريقة التي خرجت بها إنجلترا في النهاية من البطولة. بعد أداء مخيب للآمال في مرحلة المجموعات، تعرضت «الأسود الثلاثة» لهزيمة ساحقة على يد المنتخب الألماني بنتيجة 4-1 في دور الـ16، وهي المباراة التي تُذكر أيضًا بهدف فرانك لامبارد «الشبح» الذي لم يُحتسب.
إعلان