أثار الجدل أمام نيوزيلندا في كأس العالم وزميله اعترف بالعامل "السياسي".. نجم إيران يشرح احتفاله بـ"المسدس"!

أثار هذا الاحتفال ردود فعل كبيرة على الإنترنت، حيث دعا بعض المشجعين والمعلقين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى مراجعة الحادثة خلال بطولة تشهد بالفعل توترات سياسية تتعلق بإيران. ومع ذلك، أكد محبي أن الأمر لم يكن سوى احتفال.

وقال: "أردت أن أشكر جميع الإيرانيين الذين يعيشون في لوس أنجلوس، فهم يخلقون أجواء رائعة. خطر لي هذا الاحتفال، وأنا أفعل هذا [إيماءات] من أجل جميع المشجعين، إنه مجرد احتفال، كما تعلمون".







