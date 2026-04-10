Getty Images Sport
ترجمه
"أتوقع المزيد" - مدرب ليون يوجه تحذيراً لمعار ريال مدريد إندريك بشأن مستويات الأداء
فونسيكا يطالب بالتحسن
كشف فونسكا علناً عن إحباطه من المستوى الحالي لإندريك، مؤكداً أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً يجب أن يتحمل مسؤولية أكبر داخل الملعب. المهاجم، الذي انضم إلى ليون على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر من ريال من أجل الحصول على دقائق منتظمة مع الفريق الأول، بدأ بشكل قوي في البداية لكنه واجه صعوبة في الحفاظ على ذلك الزخم مع دخول الموسم مرحلته الحاسمة.
وقبيل مواجهة ليون مع لوريان يوم الأحد، لم يتردد المدرب البرتغالي في تقييمه للاعب الشاب. وقال فونسكا يوم الجمعة: "لست راضياً عن الطريقة التي يلعب بها إندريك. لست هنا لكسر اللاعبين، لكني أتوقع المزيد من لاعب مثل إندريك، وأعتقد أن عليه التزاماً بأن يقدم أكثر".
- Getty Images Sport
تراجع في المستوى خلال تراجع ليون
يأتي توقيت انتقاد فونسيكا لأداء إندريك عقب نتيجة مخيبة للعمالقة الفرنسيين، حيث كان إندريك إلى حد كبير على الهامش خلال التعادل السلبي 0-0 أمام أنجيه في 5 أبريل. وقد مدّت تلك النتيجة سلسلة ليون بلا انتصارات إلى تسع مباريات في جميع المسابقات، وهو تراجع جعلهم يبتعدون عن المراكز المؤهلة المضمونة لدوري أبطال أوروبا ويتراجعون إلى المركز السادس في جدول الترتيب.
ورغم أن المعار من ريال مدريد حقق حصيلة محترمة بتسجيله ستة أهداف في 15 مباراة، فإن حدّته أمام المرمى تلاشت وسط معاناة الفريق العامة. ولم ينجح ليون في هز الشباك سوى ثلاث مرات في آخر ست مباريات، ما زاد الضغط على مهاجميه النجوم لاستعادة لمستهم التهديفية.
بريق دولي مقابل كفاح محلي
ومن اللافت أن صعوبات إندريك المحلية تتناقض بشكل حاد مع مستوياته الأخيرة على الساحة الدولية. خلال فترة التوقف الأخيرة، كان المراهق أحد أبرز لاعبي البرازيل في الفوز الودي 3-1 على كرواتيا في أورلاندو، حيث حصل على ركلة جزاء وقدم تمريرة حاسمة بعد مشاركته بديلاً. ومع ذلك، سارع فونسيكا إلى رفض أي أعذار تتعلق بإرهاق السفر عند عودة اللاعب إلى واجباته مع النادي.
"قال إنه كان متعباً قليلاً من الرحلة [العودة من أورلاندو]،" أشار فونسيكا عند حديثه عن الحالة البدنية للاعب. "لكنني أعتقد أن عليه مسؤولية أن يقدم المزيد." وتوحي تعليقات المدرب بأنه يتوقع من اللاعب المُعار صاحب الاسم البارز أن يقود بالقدوة، بغض النظر عن متطلبات جدول المباريات الدولية.
- Getty Images Sport
فترة حاسمة لآمال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا
المخاطر كبيرة لكلا اللاعب والنادي مع توجههما إلى مواجهة على أرضهما أمام لوريان هذا الأحد. يجد ليون نفسه حاليًا متأخرًا بنقطتين عن ليل صاحب المركز الثالث، مع تبقي ست جولات فقط على نهاية موسم الدوري الفرنسي. ومع ضمان إنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى التأهل التلقائي إلى مسابقة النخبة الأوروبية، فلا مجال كبير للخطأ على ملعب غروباما.