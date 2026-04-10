كشف فونسكا علناً عن إحباطه من المستوى الحالي لإندريك، مؤكداً أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً يجب أن يتحمل مسؤولية أكبر داخل الملعب. المهاجم، الذي انضم إلى ليون على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر من ريال من أجل الحصول على دقائق منتظمة مع الفريق الأول، بدأ بشكل قوي في البداية لكنه واجه صعوبة في الحفاظ على ذلك الزخم مع دخول الموسم مرحلته الحاسمة.

وقبيل مواجهة ليون مع لوريان يوم الأحد، لم يتردد المدرب البرتغالي في تقييمه للاعب الشاب. وقال فونسكا يوم الجمعة: "لست راضياً عن الطريقة التي يلعب بها إندريك. لست هنا لكسر اللاعبين، لكني أتوقع المزيد من لاعب مثل إندريك، وأعتقد أن عليه التزاماً بأن يقدم أكثر".