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علي رفعت

أتلتيكو وريال مدريد | بديل فينيسيوس يُحرج مبابي.. ديوماندي يسرق الأضواء وبرشلونة المستفيد الأكبر من سقوط مورينيو!

فقرات ومقالات
أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
الدوري الإسباني
يان ديوماندي
كيليان مبابي
فينيسيوس جونيور

شهدت الدقائق الأخيرة من ديربي العاصمة الإسبانية مفارقة فنية صارخة، حيث نجح البديل الإيفواري الشاب يان ديوماندي في خطف كل الأنظار وإعادة الروح إلى ريال مدريد، في الوقت الذي واصل فيه كيليان مبابي اختفاءه التام على المستوى الهجومي وظهوره الباهت فوق أرضية الميدان، في لقاء انتهت فصوله بخسارة ملكية مدوية صبت بالكامل في مصلحة الغريم التقليدي برشلونة.

عاش النجم الفرنسي كيليان مبابي ليلة للنسيان داخل معقل الروخيبلانكوس، فاللاعب الذي كان يفترض أن يقود الخط الأمامي في ظل النقص العددي تحول إلى شبح يركض على أطراف الملعب دون أي خطورة تذكر. 

لم يجرؤ مبابي على التوغل داخل منطقة الجزاء طوال فترات المواجهة، وظل متمركزًا على الرواق الأيسر بالقرب من فينيسيوس جونيور أولًا ثم بجوار ديوماندي لاحقًا، مكتفيًا بدور المتفرج دون محاولة تشكيل ضغط حقيقي على دفاعات سيميوني، ليعكس عزلة هجومية غير مبررة في واحدة من أصعب مواجهات الموسم، رغم أنه أظهر في الشوط الأول بعد المبادرات الدفاعية غير المعتادة منه.

  • Yan Diomande Real Madrid 2026Getty/GOAL

    إعصار ديوماندي يغير معادلات مورينيو

    على النقيض تمامًا، جاء دخول الإيفواري الشاب يان ديوماندي في الدقيقة 54 على حساب فينيسيوس ليقلب المعادلة الهجومية للنادي الملكي رغم النقص العددي.

    لم يرهب اللاعب الشاب أصحاب الأرض ولعب بشجاعة غير عادية، فكان المنفذ الوحيد الذي تنفست منه تشكيلة جوزيه مورينيو في الدقائق الحاسمة. استطاع ديوماندي بمراوغاته الجريئة وسرعته الفائقة إحراج جبهة أتلتيكو اليمنى بالكامل، متفوقًا في الصراعات الثنائية أمام جوليانو سيميوني وماركوس يورينتي، ومتحصلًا على مخالفات حاسمة دفعت الكوري لي كانج إن لارتكاب خطأ نال على إثره إنذارًا قبل خروجه.

    كاد ديوماندي أن يدون اسمه بأحرف من ذهب حين انفرد وصوب أخطر كرات ريال مدريد في الدقيقة 77 والتي تصدى لها يان أوبلاك بصعوبة، ليواصل تحركاته الشرسة التي أسفرت في النهاية عن ركلة ثابتة أثمرت هدف تقليص الفارق برأسية أنطونيو روديجر في الدقيقة 89 بصناعة بيرناردو سيلفا.

    أثبتت الدقائق التي لعبها ديوماندي أن الرهان على الأسماء الرنانة وحدها لم يعد كافيًا في مواجهات الصدام المباشر.

    ظهور الجناح الشاب بهذه الحيوية والقتالية، مقارنة بمردود فينيسيوس المتواضع ومبابي المنعزل تمامًا، يضع المدرب جوزيه مورينيو أمام حقيقة فنية لا مفر منها في قادم الجولات، حيث بات التساؤل مشروعًا حول أحقية الشاب الإيفواري بمساحة أكبر في التشكيل الأساسي على حساب نجوم لم يظهروا الشغف الكافي لإنقاذ الفريق في اللحظات الحرجة.


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    هدية الميتروبوليتانو لبرشلونة وصدارة الست نقاط

    تحول ملعب ميتروبوليتانو إلى مسرح أعلن فيه برشلونة انتصاره دون أن يلعب دقيقة واحدة، بعدما أسفر سقوط ريال مدريد أمام جاره اللدود بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة السابعة عن تقديم هدية ذهبية للمتصدر الكتالوني. 

    جلس برشلونة يتابع صراع العاصمة بأعصاب باردة وهدوء تام، محققًا المكسب الأكبر من جولة الديربي، حيث واصل البلوجرانا عزفه المنفرد على قمة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة محققًا 21 نقطة من سبعة انتصارات متتالية وبسجل تهديفي كاسح سجل خلاله 31 هدفًا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة بعد تلقيه الهزيمة الثانية هذا الموسم. 

    اتسع الفارق إلى ست نقاط كاملة بين الغريمين، في مؤشر على أريحية كتالونية تامة تضع كل الضغوط في معسكر الغريم التقليدي قبل الكلاسيكو بجولتين فقط.

    لم تتوقف خسائر ريال مدريد عند اتساع الفارق مع المتصدر، بل امتدت لتهدد موقعه في الترتيب بعدما انتزع أتلتيكو مدريد وصافة الجدول برصيد 16 نقطة.

    باتت كتيبة جوزيه مورينيو مهددة رسميًا بالتراجع إلى المركز الرابع قبل فترة التوقف الدولي، في حال نجاح ريال بيتيس في تحقيق الفوز أمام مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا في ختام مباريات الجولة، إذ يمتلك بيتيس 13 نقطة في المركز الرابع وتفصله نقاط الفوز للانقضاض على المركز الثالث مستغلًا تعثر الريال.

    تزيد هذه النتيجة من تعقيد حسابات ريال مدريد قبل موعد كلاسيكو الأرض المرتقب بعد التوقف الدولي، حيث سيدخل برشلونة المواجهة بهدوء تام وبأفضلية نفسية ونقطية كاسحة، بينما سيكون ريال مدريد مجبرًا على اللعب تحت وطأة تهديد حقيقي باتساع الفارق إلى تسع نقاط بحلول الجولة العاشرة، وربما أكثر من ذلك في حال تعثر جديد، مما يجعل أي خطأ إضافي بمثابة ضربة قاصمة لآماله في المنافسة على لقب الليجا في وقت مبكر جدًا من الموسم.


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    بيت القصيد

    في الوقت الذي ظن فيه الجميع أن ريال مدريد استسلم تمامًا بعد طرد هاوسن واستقبال هدفين، جاء ديوماندي ليعطي درسًا قاسيًا في الروح والجرأة، محرجًا المنظومة الهجومية الأساسية بقيادة مبابي، ومثبتًا أن الرغبة داخل المستطيل الأخضر تتفوق دائمًا على هيبة الأسماء اللامعة.

    لكن في النهاية يبقى برشلونة هو الفائز الحقيقي من معركة الميتروبوليتانو بعدما نال فارق النقاط الست وراحة الصدارة، تاركًا العاصمة تغرق في صراعات الترتيب والتهديد بالمركز الرابع قبل كلاسيكو قد ينهي السباق مبكرًا.


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