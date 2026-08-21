أتلتيكو مدريد يوافق على بيع خوليان ألفاريز .. والأرجنتيني يرفض!

في تطور مثير لسوق الانتقالات الصيفية، فتح أتلتيكو مدريد الباب أمام رحيل ألفاريز للانضمام إلى آرسنال، وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو.

ويُقال إن العملاق الإسباني أصبح الآن مستعدًا للموافقة على الانتقال إلى ملعب الإمارات، في صفقة قد تتضمن تبادلًا مع فيكتور جيوكيريس، في الوقت الذي يسعى فيه دييغو سيميوني إلى حل وضع بات صعبًا بشكل متزايد في ملعب ميتروبوليتانو.

إلا أن التقرير يضيف أن ألفاريز مصرّ على أنه لن يغادر العاصمة الإسبانية إلا إلى برشلونة، النادي الذي يعتبره وجهة "أحلامه". ويأتي هذا الموقف بعد صيف مليء بالتوتر، أعرب خلاله لاعب مانشستر سيتي السابق عن مشاعره على الساحة الدولية.



