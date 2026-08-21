تشير التقارير إلى أن أتلتيكو مدريد توصل إلى تقدم في المفاوضات مع آرسنال بشأن بيع خوليان ألفاريز، إلا أن الصفقة تواجه عقبة كبيرة من اللاعب نفسه. وعلى الرغم من توصل الناديين إلى أرضية مشتركة، إلا أن بطل كأس العالم يعرقل الانتقال إلى شمال لندن، إذ يتمسك بالرحيل إلى برشلونة.
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أتلتيكو مدريد يوافق على بيع خوليان ألفاريز .. والأرجنتيني يرفض!
ألفاريز يعرقل صفقة انتقاله إلى آرسنال بسبب رغبته في وجهة أخرى
في تطور مثير لسوق الانتقالات الصيفية، فتح أتلتيكو مدريد الباب أمام رحيل ألفاريز للانضمام إلى آرسنال، وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو.
ويُقال إن العملاق الإسباني أصبح الآن مستعدًا للموافقة على الانتقال إلى ملعب الإمارات، في صفقة قد تتضمن تبادلًا مع فيكتور جيوكيريس، في الوقت الذي يسعى فيه دييغو سيميوني إلى حل وضع بات صعبًا بشكل متزايد في ملعب ميتروبوليتانو.
إلا أن التقرير يضيف أن ألفاريز مصرّ على أنه لن يغادر العاصمة الإسبانية إلا إلى برشلونة، النادي الذي يعتبره وجهة "أحلامه". ويأتي هذا الموقف بعد صيف مليء بالتوتر، أعرب خلاله لاعب مانشستر سيتي السابق عن مشاعره على الساحة الدولية.
- ZUMA Press Wire
برشلونة ينهي مطاردة ألفاريز
وفي حين أن اللاعب متلهف للانتقال إلى كتالونيا، فإن إدارة أتلتيكو كانت أكثر تشدداً بكثير حيال التعامل مع منافسها المحلي. وبناءً على ذلك، تخلى برشلونة وفق التقارير عن محاولاته لضم المهاجم بعدما رفض الروخيبلانكوس عرضاً كبيراً بقيمة 100 مليون يورو (86 مليون جنيه إسترليني) في وقت سابق من فترة الانتقالات.
وبقي ميغيل أنخيل خيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو، متحدياً بشكل علني بشأن قيمة المهاجم، مشيراً إلى بند الشراء الجزائي الفلكي البالغ 500 مليون يورو باعتباره السبيل الوحيد لرحيله. وقال خيل مارين: «لا نريد بيعه. لم نقبل عرض الـ100 مليون يورو، ولن نقبل عرضاً بقيمة 150 أو 200 مليون يورو. لا يساورني أدنى شك في أن أتلتيكو هو المكان المناسب لخوليان وأن خوليان هو المهاجم المناسب لأتلتيكو مدريد. نريد الاحتفاظ به».
الجماهير تنقلب على النجم الراغب في الرحيل
ساءت الأجواء بشكل ملحوظ في ملعب ميتروبوليتانو مع دخول سوق الانتقالات مراحله الأخيرة. فخلال فوز أتلتيكو بنتيجة 2-0 على ملقة في افتتاح مبارياته بموسم 2026-27 من الليجا، أثار غياب ألفاريز ردة فعل من الجماهير سلّطت الضوء على الخلاف المتصاعد.
فقد وجّه جزء من الجماهير المحلية صافرات الاستهجان والهتافات العدائية تجاه اللاعب الأرجنتيني، الذي استبعده سيميوني تماماً من قائمة المباراة.
وتطرّق سيميوني إلى الموقف بعد المباراة، رافضاً التهرّب من حالة التوتر. وقال المدرب: «أكنّ احتراماً كبيراً لجماهيرنا. نحن منفتحون، كما نقول دائماً، على احتمالات محددة. أنتم تعرفون هذا بعد 15 عاماً، فأنا أقول دائماً إنه إلى حين إغلاق سوق الانتقالات، أكون منفتحاً على أي شيء قد يحدث. هذا لا يعني أنني أتحدث عن أي شخص بعينه، هل هذا واضح؟»
- AFP
مخاوف بدنية أم تكتيكات انتقالات؟
رسمياً، تم استبعاد ألفاريز من التشكيلة بسبب افتقاره إلى الجاهزية البدنية عقب مشاركاته مع الأرجنتين، حيث وصل إلى نهائي كأس العالم. وأوضح سيميوني سبب الاستبعاد قائلاً: «لا نعتقد أن خوليان ألفاريز في الحالة المناسبة للعب أو المشاركة في مباراة الغد. نأمل أن يحرز مزيداً من التقدم خلال الأيام الأربعة المقبلة، وأن نقترب أكثر من المستوى الذي نريده منه».
ومع ذلك، فإن توقيت الاستبعاد إلى جانب الأنباء عن وجود اتفاق مع أرسنال قد أثار الدهشة في أنحاء أوروبا. وعلى الرغم من التفاؤل العلني للمدرب بشأن بناء تشكيلة قوية، إلا أن الواقع هو أن مستقبل اللاعب الأرجنتيني لا يزال يمثل أكبر غيمة تلقي بظلالها على النادي. ومع اقتراب الموعد النهائي، يتعين على أتلتيكو أن يقرر ما إذا كان سيدفع باتجاه الانتقال إلىآأرسنال، أو يستسلم لاهتمام برشلونة، أو يعيد بطريقة ما دمج لاعب من الواضح أنه عقد العزم على مستقبل بعيداً عن مدريد.
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