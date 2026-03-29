أتلتيكو مدريد يستعد لتقديم عرض ضخم لتمديد عقد جوليان ألفاريز وسط اهتمام برشلونة وأرسنال بضمه
من المقرر إجراء زيادة كبيرة في الأجور
وفقًا لصحيفة «ماركا»، فإن نادي أتلتيكو مدريد مصمم على ضمان مستقبل ألفاريز رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى عام 2030، والذي يتضمن بندًا مذهلاً لفسخ العقد بقيمة 500 مليون يورو. وقد قرر النادي اتخاذ خطوة حاسمة وسط تكهنات الانتقالات، وذلك من خلال عرض زيادة كبيرة في راتب اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة المقترحة حوالي 10 ملايين يورو في الموسم، تتألف من راتب ثابت قدره 9 ملايين يورو ومليون يورو إضافي في شكل مكافآت أداء يسهل تحقيقها. ومن شأن هذه الحزمة الضخمة أن تجعل المهاجم في نفس مستوى يان أوبلاك كأعلى لاعب أجراً في الفريق.
أرسنال وبرشلونة يراقبان الوضع
أفادت التقارير أن نادي برشلونة يعتبر الفائز بكأس العالم الخلف المثالي لروبرت ليفاندوفسكي على المدى الطويل. ويقال إن «البلوجرانا» يراقبون وضعه عن كثب في إطار استعداداتهم لما بعد رحيل المهاجم البولندي المخضرم، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم. علاوة على ذلك، يُعتقد أن نادي أرسنال يتصدر مجموعة من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تدرس التقدم بعرض له في الصيف.
إحصائيات ألفاريز هذا الموسم
يُبرز الأداء المذهل الذي قدمه ألفاريز هذا الموسم بالضبط سبب تقديره الكبير. ففي 44 مباراة خاضها في جميع المسابقات، بما في ذلك الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، سجل 17 هدفاً وصنع تسع تمريرات حاسمة. والأهم من ذلك، يُقال إنه وعائلته سعداء للغاية بحياتهم في مدريد. وتشير هذه الرضا الشخصي، إلى جانب أرقامه التهديفية، إلى أن تجديد عقده قد يكون أكثر ترجيحاً من رحيله في صفقة ضخمة.
ماذا ينتظر أتلتيكو مدريد بعد ذلك؟
في الوقت الذي يعمل فيه المسؤولون في النادي بلا كلل وراء الكواليس لضمان مستقبل مهاجمهم النجم، يركز الفريق اهتمامه بالكامل على الملعب. يستضيف أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني برشلونة في 4 أبريل، قبل أن يتوجه إلى كاتالونيا بعد أربعة أيام فقط، في 8 أبريل، لخوض مباراة الذهاب الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.