آخر مرة غاب فيها غولييلمو فيكاريو عن توتنهام كانت في نهاية أكتوبر، في كأس الرابطة. كان ذلك قرارًا فنيًا اتخذه المدرب آنذاك توماس فرانك. نفس القرار الذي اتخذه إيغور تودور في مباراة الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا؛ ولم يسر الأمر على ما يرام: فقد استقبل نائبه أنتونين كينسكي ثلاثة أهداف في غضون ربع ساعة، اثنان منها بسبب أخطاء فادحة من الحارس الذي خرج باكياً في الدقيقة 17. كانت ليلة كابوسية للاعب الذي انضم إلى الفريق كنائب للمدرب في يناير 2025 قادمًا من سلافيا براغ، مقابل ما يقرب من 15 مليون يورو.
أتلتيكو مدريد - توتنهام، لماذا لم يكن فيكاريو لاعباً أساسياً في دوري أبطال أوروبا: ما وراء ذلك والشائعات حول انتقاله إلى إنتر وجوفنتوس
تساءل الكثيرون عن سبب جلوس فيكاريو على مقاعد البدلاء في مباراة حاسمة كهذه، على الرغم من أنه كان اللاعب الأساسي على الورق. أجاب المدرب إيغور تودور قبل المباراة: "اليوم أختار ما أعتقد أنه الأفضل للفريق في هذا الوقت. بالنسبة لليوم، هذا هو التشكيل الأساسي. سيكون هناك أيضًا مباراة الإياب، وهناك مكان للجميع". وقد يكون وراء هذا الاختيار الأداء المتقلب للحارس الإيطالي في الأسابيع الأخيرة وبعض الشائعات التي ترددت في سوق الانتقالات بأن الحارس السابق لفريق إمبولي قد يعود للعب في الدوري الإيطالي في الصيف.
إنتر ويوفنتوس يتنافسان على فيكاريو
في الصيف، هناك عدة فرق قد تغير حارس المرمى، اثنان منها على وجه الخصوص: إنتر ويوفنتوس. يدرس النيرازوريون بشكل جدي إمكانية التعاقد مع فيكاريو للموسم المقبل، نظراً لأن عقد سومر على وشك الانتهاء ولا توجد خطط لتجديده في الوقت الحالي؛ أما يوفنتوس، فعليه أولاً اتخاذ قرار بشأن دي جريجوريووبيرين، لأنه من غير المستبعد أن يغادر كلاهما. إذا أراد أحدهم التعاقد مع فيكاريو من توتنهام، فإن سعره سيكون حوالي 30 مليون يورو. لكن انتبه: لأن الفريق يكافح من أجل البقاء في الدوري، وإذا هبط إلى دوري الدرجة الثانية، فقد ينخفض سعره.