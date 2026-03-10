Goal.com
Vicario Kinsky Atletico Madrid Tottenham

أتلتيكو مدريد - توتنهام، فشل كينسكي: يستقبل 3 أهداف في 15 دقيقة ويخرج باكياً. ويحل محله فيكاريو

اختار تيودور الحارس التشيكي بشكل مفاجئ بدلاً من الحارس الإيطالي، لكنه لم يستغل الفرصة.

آخر مباراة لعبها أنتونين كينسكي مع توتنهام كانت في أكتوبر الماضي، عندما خسر السبيرز 0-2 أمام نيوكاسل في كأس الرابطة. بعد ما يقرب من ستة أشهر من آخر مرة، عاد الحارس التشيكي إلى المرمى بشكل مفاجئ في مباراة الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد.

لكن الأمور لم تسر على ما يرام: ماركوس يورنت وأنتوان جريزمان وجوليان ألفاريز أربكوا كينسكي، وفاز فريق سيميوني 3-0 بعد ربع ساعة فقط، وبعد دقيقتين من الهدف الثالث، تم استبدال حارس مرمى توتنهام وهو يبكي. حل محله غولييلمو فيكاريو، الذي لم يغب عن أي مباراة منذ 29 أكتوبر في كأس الرابطة.

  • اختيار تيودور والأخطاء

    لكن تيودور قرر في ملعب واندا متروبوليتان إجراء تغيير في حراسة المرمى، مبرراً قراره قبل المباراة: "اليوم أختار ما أعتقد أنه الأفضل للفريق في هذه اللحظة. بالنسبة لليوم، هذا هو التشكيل الأساسي. سيكون هناك أيضاً مباراة الإياب، هناك مكان للجميع". بعد ربع ساعة، عاد المدرب الكرواتي إلى قراره. كانت أخطاء كينسكي خطيرة للغاية، حيث أخطأ أولاً في إبعاد الكرة عن هدف جريزمان (الهدف الثاني) مما منح الكرة للخصم، ثم أخطأ تماماً في استقبال تمريرة زميله إلى الخلف مما فتح الباب أمام جوليان ألفاريز لتسجيل الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد.

  • من هو كينسكي، الذي تم شراؤه مقابل ما يقرب من 15 مليون يورو؟

    توتنهام استقدمه في يناير 2025 من سلافيا براغ مقابل ما يقرب من 15 مليون يورو. وصل كبديل لفيكاريو، ووقع عقدًا حتى عام 2031، وحجز مكانه في الفريق من خلال لعب بعض المباريات هنا وهناك. لم يكن بدايته سيئًا: بعد أيام قليلة من وصوله إلى إنجلترا، لعب لأول مرة في كأس الرابطة ضد ليفربول وأنهى المباراة دون أن تهتز شباكه (1-0 في النهاية)؛ استمر في اللعب من منتصف يناير إلى بداية فبراير مع غياب فيكاريو بسبب عملية جراحية في الكاحل، ولكن عندما عاد الحارس الإيطالي إلى الملاعب، استعاد مكانه كحارس أساسي. في يناير الماضي، أبدى وست هام اهتمامه به، لكن توتنهام قرر الاحتفاظ به، على الرغم من هذه الأمسية السيئة، واعتبره لاعباً واعداً يمكن العمل معه في المستقبل. 

