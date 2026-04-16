قاهر أتلتيكو مدريد وشاهد على معاناة برشلونة .. ليونيل ميسي يودع راحته بـ"كورنيا" وسيناريو كيليان مبابي يهدده

لم يسبق لكورنيا أن شارك في الدوري الإسباني "الليجا" من قبل، فتاريخه يتركز على دوري الدرجتين الثالثة والرابعة، لكنه يعرف الطريق بكأس ملك إسبانيا..
شارك النادي المملوك حديثًا لليونيل ميسي في كأس ملك إسبانيا ست مرات من قبل، حتى اصطدم بريال مدريد، أتلتيكو مدريد وبرشلونة.
الميرينجي وحده من نجح في تحقيق انتصارين سهلين أمام كورينا (4-1) و(5-0)، ضمن الدور الرابع من نسخة 2014-2015، حيث أول مشاركة للثاني في كأس الملك.
لكن كانت المفاجأة الكبرى في نسخة 2020-2021، حيث المشاركة الخامسة لكورنيا في كأس الملك..
في الدور الثاني من تلك النسخة، التقى كورنيا بأتلتيكو مدريد، وبفضل هدف في الدقيقة السادسة من عمر المباراة عن طريق أدريان خيمينيز، عبر الأول للدور الثالث في واحدة من المفاجآت الكبرى.
وكاد كورنيا أن يواصل مفاجآته في تلك النسخة، عندما واجه برشلونة في الدور الثالث..
في تلك المباراة، أتيحت لبرشلونة ضربتين جزائيتين في الدقيقتين 39 و80، سددهما ميراليم بيانيتش وعثمان ديمبيلي، لكن حارس كورنيا رامون جوان نجح في التصدي لكلتيهما، حتى انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (0-0).
صمود كورنيا لم يستمر في الأشواط الإضافية، حيث أحرز ديمبيلي ومارتن برايثوايت هدفي الفوز في الدقيقتين 92 و120، ليودع الأول البطولة.