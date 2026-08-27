فرصة أخيرة وسط حرب التصريحات .. "رحلة موناكو" تمنح برشلونة الأمل في ضم خوليان ألفاريز

أشعل لابورتا الجدل الأخير بتأكيده مجدداً على اهتمام برشلونة خلال مقابلة على قنوات النادي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأصر الرئيس على أن فريقه يكتفي بالرد على الشائعات التي تفيد بأن أتلتيكو مستعد للتفاوض مع مهتمين آخرين، مثل آرسنال.

وقال لابورتا: "قبل كل شيء، لدينا أقصى درجات الاحترام لأتلتيكو مدريد. هذا الأمر ليس مدفوعاً بتحركات قام بها برشلونة، بل هو مدفوع بحقيقة أن أتلتيكو أخبرنا بأنهم لن يبيعوا [ألفاريز]. ومع ذلك، يبدو أنهم... يحاولون التوصل إلى اتفاقات مع أندية أخرى".

وأكد رئيس برشلونة أن عرضهم الضخم لا يزال قائماً، مضيفاً: "نحن مهتمون جداً بالتعاقد مع خوليان ألفاريز. نود أن يُقبل عرضنا".

وأصدر أتلتيكو رداً غاضباً، مستبعداً تماماً بيع اللاعب لغريمه المحلي. وفي بيان لاذع، أعلن النادي: "يجري تصوير اللاعب على أنه الضحية، لكن الضحايا الوحيدين في قضية خوليان هم نحن. لقد تضررنا مالياً واجتماعياً.

"احتمال بيعه إلى برشلونة صفر بالمئة. هذا الموقف لا يتعلق بالمال، بل بالكرامة. لقد جرى اختلاق حملة مليئة بالأكاذيب وأنصاف الحقائق. والوحيدون الذين يدفعون ثمن كل هذا هم أتلتيكو".