هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
Julian AlvarezGetty Images
Muhammad Zaki و علي سمير

ترجمه

فرصة أخيرة وسط حرب التصريحات .. "رحلة موناكو" تمنح برشلونة الأمل في ضم خوليان ألفاريز

خوليان ألفاريز
برشلونة
انتقالات
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا

مواجهة مرتقبة بين الطرفين

يستعد برشلونة وأتلتيكو مدريد لمواجهة أكثر برودًا من المعتاد في موناكو خلال قرعة دوري أبطال أوروبا، وذلك في أعقاب خلاف علني حول خوليان ألفاريز.

فقد وصلت العلاقات بين العملاقين الإسبانيين إلى مستوى متدنٍ جديد بعدما قوبل السعي العلني من جانب جوان لابورتا وراء المهاجم الأرجنتيني برد ناري من نادي العاصمة.

  • تصاعد التوترات قبل قرعة موناكو

    ستكون قرعة دوري أبطال أوروبا المقبلة في موناكو بمثابة ساحة مواجهة محرجة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد. فممثلو الناديين، ومن بينهم رئيس أتلتيكو إنريكي سيريزو ونائب رئيس برشلونة رافا يوستي، سيلتقيان بعد أيام قليلة من خلاف علني كبير، وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

    ويسعى العملاق الكتالوني بشكل مستميت للتعاقد مع ألفاريز البالغ من العمر 26 عاماً. وعلى الرغم من تقديمه عرضاً ضخماً بقيمة 100 مليون يورو، فقد رفض النادي المدريدي العرض على الفور دون فتح باب المفاوضات. وكان نادي العاصمة قد اشتكى برشلونة إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم في يوليو بسبب محاولات تواصل مزعومة غير أخلاقية بشأن اللاعب الأرجنتيني.

    كما انقلبت جماهير أتلتيكو على المهاجم الراغب في الرحيل. فقد تعرّض ألفاريز لصافرات استهجان كثيفة من قبل بعض قطاعات الجماهير خلال التعادل الأخير 2-2 أمام فياريال، حيث توجّه مباشرة نحو نفق اللاعبين عند صافرة النهاية.


    • إعلان
  • Joan Laporta Barcelonagetty

    لابورتا وأتلتيكو يتبادلان الضربات علنًا

    أشعل لابورتا الجدل الأخير بتأكيده مجدداً على اهتمام برشلونة خلال مقابلة على قنوات النادي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأصر الرئيس على أن فريقه يكتفي بالرد على الشائعات التي تفيد بأن أتلتيكو مستعد للتفاوض مع مهتمين آخرين، مثل آرسنال.

    وقال لابورتا: "قبل كل شيء، لدينا أقصى درجات الاحترام لأتلتيكو مدريد. هذا الأمر ليس مدفوعاً بتحركات قام بها برشلونة، بل هو مدفوع بحقيقة أن أتلتيكو أخبرنا بأنهم لن يبيعوا [ألفاريز]. ومع ذلك، يبدو أنهم... يحاولون التوصل إلى اتفاقات مع أندية أخرى".

    وأكد رئيس برشلونة أن عرضهم الضخم لا يزال قائماً، مضيفاً: "نحن مهتمون جداً بالتعاقد مع خوليان ألفاريز. نود أن يُقبل عرضنا".

    وأصدر أتلتيكو رداً غاضباً، مستبعداً تماماً بيع اللاعب لغريمه المحلي. وفي بيان لاذع، أعلن النادي: "يجري تصوير اللاعب على أنه الضحية، لكن الضحايا الوحيدين في قضية خوليان هم نحن. لقد تضررنا مالياً واجتماعياً.

    "احتمال بيعه إلى برشلونة صفر بالمئة. هذا الموقف لا يتعلق بالمال، بل بالكرامة. لقد جرى اختلاق حملة مليئة بالأكاذيب وأنصاف الحقائق. والوحيدون الذين يدفعون ثمن كل هذا هم أتلتيكو".

  • جمود بسبب شرط جزائي ضخم

    يملك أتلتيكو كل أوراق الضغط في هذا الصراع عالي المخاطر، إذ يرتبط ألفاريز بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2030، ويتضمن اتفاقه شرطًا جزائيًا مذهلًا بقيمة 500 مليون يورو. هذا يمنح النادي المدريدي سيطرة كاملة على مستقبله القريب، ما يجعل عرض برشلونة البالغ 100 مليون يورو بلا قيمة تقريبًا ما لم تتحسن العلاقات.

    ورغم أن آرسنال يبدي اهتمامًا قويًا، فإن ألفاريز يتوق بشدة، وفق التقارير، إلى فرض انتقاله إلى كتالونيا. وكان المهاجم قد اعترف سابقًا برغبته في مغادرة الميتروبوليتانو خلال مقابلة في كأس العالم، لكن أتلتيكو يرفض أن يُجبر على البيع لمنافس مباشر في الدوري الإسباني.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • FlickGetty Images

    فليك يتوق بشدة إلى تعزيزات هجومية

    يواجه هانزي فليك أزمة هجومية في برشلونة، وهو بحاجة ماسة إلى إيجاد حل قبل انتهاء المهلة. فبعد الرحيل البارز لكل من روبرت ليفاندوفسكي إلى شيكاغو فاير وفيران توريس إلى باريس سان جيرمان في الصيف، تم تحديد ألفاريز باعتباره الصفقة الحلم لقيادة خط هجوم مُنهك.

    وقد يكون الاجتماع المرتقب في موناكو هو الفرصة الأخيرة أمام برشلونة لإصلاح العلاقات مع سيريزو والرئيس التنفيذي ميديل أنخيل خيل مارين. وإذا رفض أتلتيكو التفاوض، فسيضطر فليك إلى البحث عن بدائل أخرى أو الاعتماد على تشكيلة هزيلة لبقية الموسم.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
أتلتيك بيلباو crest
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
الدوري الإسباني
إشبيلية crest
إشبيلية
إشبيلية
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد