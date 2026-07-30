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محمد سعيد

أتلتيكو مدريد لا يكتفي بالتهديد .. برشلونة يواجه أزمة قانونية بسبب مفاوضات خوليان ألفاريز!

برشلونة
أتلتيكو مدريد
انتقالات
الدوري الإسباني
خوليان ألفاريز

الصدام على النجم الأرجنتيني يصل إلى منعطف خطر بين العاصمة وكتالونيا

دخلت أزمة المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز منعطفًا خطرًا بعد أن تلقى نادي برشلونة إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وسلطات الكرة الإسبانية بخصوص الشكوى القانونية التي تقدم بها أتلتيكو مدريد.

ومع تعقد المسار القانوني وإصرار الروخي بلانكوس على موقفهم المتصلب، بدأ صبر إدارة البارسا في النفاذ مما دفعهم للتحرك سريعًا لتأمين خيارات بديلة لتدعيم خط الهجوم قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.

  • تطور قانوني في الصراع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

    تلقى نادي برشلونة رسميًا الإخطار الموجه من الاتحاد الإسباني لكرة القدم والاتحاد الدولي "فيفا" بشأن الدعوى التي رفعها نادي أتلتيكو مدريد ضده، حيث أكدت التقارير الصحفية الصادرة من صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هذه الخطوة تمثل البداية الفعلية لمرحلة تقديم الدفوع القانونية من الجانب الكتالوني.

    ويأتي هذا التحرك بعد أن تقدمت إدارة الفريق العاصمي بشكوى رسمية في 30 يونيو الماضي، تتهم فيها برشلونة بالتواصل غير القانوني مع اللاعب الأرجنتيني ومحاولة ضمه خارج الفترات المسموح بها وبدون إذن مسبق من ناديه الأصلي الذي يرتبط معه بعقد طويل الأمد. 

    وبناءً على هذه التطورات، بدأ الفريق القانوني في قلعة "كامب نو" بتحضير الردود الرسمية والوثائق التي تنفي ارتكاب أي مخالفة للوائح الانتقالات الدولية، حيث يسعى النادي لتفادي أي عقوبات محتملة قد تعيق تحركاتهم في سوق الانتقالات الحالي أو المستقبلي.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    موقف أتلتيكو مدريد الصارم

    لم يأتِ تحرك أتلتيكو مدريد من فراغ، بل كان نتيجة تحذيرات مسبقة أطلقها ميجيل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي للنادي، الذي شدد في مناسبات عديدة على أن ناديه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بـ "الأساليب الملتوية" لإغراء لاعبيه بالرحيل.

    وقد ترجم الروخيبلانكوس تهديداته إلى واقع من خلال الشكوى التي تتهم برشلونة صراحة بالاتصال باللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في توقيت غير مدرج ضمن فترات القيد الرسمية، وهو ما يمثل خرقًا صريحًا للمادة التي تنظم مفاوضات اللاعبين الذين تزيد مدة عقودهم المتبقية عن 6 أشهر.

    ويستند أتلتيكو في موقفه القانوني على قوة العقد الذي يربطه بالمهاجم الأرجنتيني، حيث لا يزال هناك أكثر من 4 سنوات في مدة التعاقد، مما يجعل النادي العاصمي هو المتحكم الوحيد في مصير اللاعب.

    وعلى الرغم من الأنباء التي تم تداولها خلال بطولة كأس العالم حول رغبة ألفاريز في خوض تحدٍ جديد بعيدًا عن ملعب "ميتروبوليتانو"، إلا أن الإدارة لا تزال تتعامل مع اللاعب كجزء أساسي من خطط المدرب دييجو سيميوني للموسم المقبل.

  • نفاد صبر برشلونة

    تشير تقارير صحفية أخرى، إلى أنه مع استمرار التعنت من جانب أتلتيكو مدريد ودخول الأزمة في أنفاق قانونية مظلمة، بدأ صبر الإدارة الرياضية في برشلونة ينفد تجاه صفقة ألفاريز، فبينما يظل المهاجم الأرجنتيني هو الهدف الأول المفضل للجهاز الفني، إلا أن ضيق الوقت قبل انطلاق الليجا يفرض على النادي التحرك في مسارات متوازية.

    ويخشى مسؤولو البارسا أن يجدوا أنفسهم في نهاية الميركاتو دون تدعيم حقيقي لخط الهجوم إذا ما استمروا في مطاردة سراب صفقة يبدو أن طريقها مسدود بإحكام من قبل إدارة أتلتيكو.

    هذا التحول في الإستراتيجية لا يعني الانسحاب التام من صفقة ألفاريز، ولكنه يعكس واقعية جديدة في التعامل مع سوق لا يرحم، حيث يدرك ديكو ولابورتا أن الدخول في صراعات قضائية طويلة مع الفيفا قد يضر بسمعة النادي وقدرته على إبرام صفقات أخرى.

    في نفس الوقت، البحث عن بدائل أصبح ضرورة ملحة، خاصة وأن الفريق يحتاج لضخ دماء جديدة في الثلث الأخير من الملعب لزيادة الفعالية التهديفية.

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  • Julian Alvarez Diego SimeoneGetty Images

    موعد حاسم لتحديد مصير ألفاريز

    الجميع يترقب الآن يوم 10 أغسطس المقبل، وهو الموعد المحدد لانضمام ألفاريز إلى تدريبات أتلتيكو مدريد التحضيرية بعد انتهاء عطلته الصيفية، حيث يُنظر إلى هذا التاريخ كحدث فاصل سيكشف عن النوايا الحقيقية للاعب.

    فعودة المهاجم الأرجنتيني وانخراطه بشكل طبيعي في التدريبات قد يعني استسلامه للأمر الواقع وقبول البقاء في مدريد لموسم آخر، بينما قد يكون لأي بوادر تمرد أو طلب رسمي للرحيل تأثيرًا كبيرًا على سير الأحداث وربما يضغط على إدارة أتلتيكو لتليين موقفها تجاه العرض الكتالوني القائم.

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