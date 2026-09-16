في ليلة أتلتيكو مدريد السعيدة: برشلونة يتابع "ظاهرة خوليان ألفاريز المثيرة".. وجوناثان دافيد يواصل ضرباته ضد يوفنتوس!

يوم يحلق في السماء وآخر يسقط على الأرض؛ هذا هو "شعار" نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

نعم.. أتلتيكو بقيادة مديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، يُعاني من "تذبذب" في الأداء والنتائج خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حيث نُشاهده يتألق وينتصر بنتائج كبيرة في بعض الأحيان، بينما يتلقى خسائر مدوية في أوقاتٍ أخرى.

كل ذلك يأتي بعد صيفٍ ساخن للغاية، عاشه النادي العاصمي وجماهيره؛ خاصة في ملف الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

المهم.. أتلتيكو مدريد عاش ليلة سعيدة، يوم الأربعاء الموافق "16 سبتمبر 2026"؛ وذلك عندما فاز (4-0) ضد نادي أوساسونا، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

رباعية الفريق المدريدي في شباك أوساسونا؛ جاءت بواسطة "جوناثان ديفيد، لي كانج إن، روبين لو نورماند وأليكس باينا"، في الدقائق 24 و54 و63 و82 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. ارتقى أتلتيكو مدريد إلى "المركز الثالث" مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 13 نقطة من 6 مباريات؛ في الوقت الذي تجمد فيه أوساسونا عند النقطة السابعة، في "المركز الثالث عشر".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز أتلتيكو مدريد الكبير على أوساسونا..