Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Diego Simeone Lamine Yamal GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

لقطة واحدة تجعلنا نتساءل.. هل يستخدم أتلتيكو مدريد ذكاءه ضد برشلونة فقط؟

فقرات ومقالات
برشلونة
أتلتيكو مدريد
آرسنال
جيوليانو سيميوني
دييجو سيميوني
آرسنال ضد أتلتيكو مدريد
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

إثارة في قمة آرسنال وأتلتيكو مدريد تقودنا إلى برشلونة فورًا..

"انتهى موسم أتلتيكو مدريد الإسباني رسميًا".. هكذا هو عنوان ليلة الخامس من مايو 2026؛ بالنسبة لكتيبة المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني.

سيميوني كان أمام فرصة ذهبية لكتابة التاريخ، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ إلا أنه خسر كل شيء، في الأيام الأخيرة.

وفشل المدير الفني الأرجنتيني في قيادة أتلتيكو للفوز على نادي ريال سوسييداد، في نهائي كأس ملك إسبانيا؛ قبل أن يودع دوري أبطال أوروبا من المربع الذهبي، على يد آرسنال الإنجليزي.

وتعادل أتلتيكو (1-1) مع آرسنال، بملعب "رياض ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، ضمن منافسات "ذهاب" نصف النهائي الأوروبي؛ بينما خسر "إيابًا" بهدف مقابل لا شيء، في لندن.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، لقطة مثيرة في خسارة أتلتيكو ضد آرسنال "إيابًا"؛ مع الوقوف على بعض النقاط المهمة، بشأنها..

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    هل تعرض أتلتيكو مدريد لـ"الظلم" ضد آرسنال؟

    شهد الشوط الثاني من مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ضد مستضيفه آرسنال الإنجليزي، في "إياب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل.

    هذه اللقطة بدأت عندما قام الأرجنتيني جوليانو سيميوني، جناح أتلتيكو مدريد ونجل المدير الفني للفريق دييجو سيميوني، بمراوغة حارس آرسنال دافيد رايا؛ قبل أن يبعد المدافع البرازيلي جابرييل، الكرة من أمامه.

    وسقط جوليانو في نهاية اللقطة، وسط مطالبات بالحصول على "ركلة جزائية"؛ إلا أن حكم المباراة لم يحتسب أي شيء، وأمر باستكمال اللعب.

    وانقسمت وجهات النظر بشأن هذه اللقطة، سواء بأحقية أتلتيكو مدريد في الحصول على "ركلة جزائية" من عدمها؛ قبل أن يقول حساب "Archivo VAR" الشهير، رأيه.

    الحساب المختص في تحليل الحالات التحكيمية، أكد أن فريق العاصمة الإسبانية تعرض لـ"الظلم"، في لقطة جوليانو سيميوني مع جابرييل؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: جابرييل منع جوليانو من تسديد الكرة بشكلٍ سليم؛ حتى ولو كان الإمساك به بسيط.

    * ثانيًا: جوليانو كان أمام المرمى الخالي؛ أي أنه كان بإمكانه تسجيل هدف محقق.

    وشدد على أن تقنية الفيديو "فار" ارتكبت خطأً؛ بعدم التدخل في هذه اللعبة، وتنبيه الحكم بوجود "ركلة جزاء" لأتلتيكو.

    • إعلان
  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    جوليانو سيميوني لم يستخدم ذكاءه ضد آرسنال!

    واستكمالًا للنقطة السابقة.. نحن سنتحدث عن جانب آخر في اللقطة التحكيمية - سالفة الذكر -؛ بعيدًا عن التطرق إلى أحقية نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في الحصول على "ركلة جزاء" ضد آرسنال الإنجليزي، أم لا.

    وإذا عدنا إلى الوراء قليلًا، وتحديدًا في "ذهاب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ سنجد لقطة تحكيمية أخرى بطلها الأرجنتيني جوليانو سيميوني، جناح فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم.

    وقتها.. جوليانو وضع باو كوبارسي، مدافع العملاق الكتالوني برشلونة، في ظهره؛ ليحدث تلامس بسيط، سقط على إثره النجم الأرجنتيني على أرضية الملعب.

    النتيجة.. تم طرد كوبارسي في الدقيقة 44، وفاز أتلتيكو (2-0) على برشلونة؛ ما ساهم في تأهُله إلى نصف النهائي، رغم الخسارة في "الإياب" بهدف لاثنين.

    وبالعودة إلى لقطة جوليانو ضد آرسنال، سنجد مجموعة من الحقائق؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: كان يوجد مسك بالفعل من النجم البرازيلي جابرييل، مدافع نادي آرسنال، ضد جوليانو.

    * ثانيًا: جوليانو استكمل اللعب رغم أنه كان فاقدًا للتوازن؛ وهو ما سمح لجابرييل بإبعاد الكرة في النهاية.

    كل هذا حدث في جزء من الثانية؛ إلا أن جوليانو سيميوني لو سقط في البداية، كان من الممكن أن يتحصل على "ركلة جزاء" ضد آرسنال.

    والحقيقة أن جوليانو ربما وجد المرمى خالٍ أمامه، وبالتالي أراد ضمان تسجيل الهدف؛ ولكنه كان من الممكن أن يستخدم ذكاءه ويعلم أنه فقد التوازن، ويسقط في البداية.

  • FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-ATLETICO MADRIDAFP

    أتلتيكو يستخدم ذكاءه ضد برشلونة أكثر من أي فريق آخر!

    ما أردنا قوله في السطور الماضية.. الأرجنتيني جوليانو سيميوني، جناح نادي أتلتيكو مدريد، استخدم ذكاءه في لقطة الإسباني باو كوبارسي، مدافع العملاق الكتالوني برشلونة؛ ولكنه لم يفعل نفس الأمر، في لعبته مع مدافع آرسنال جابرييل.

    نعم.. نحن لا نستطيع أن نتغافل عن حقيقة مهمة، وهي أن جوليانو ربما لم يستطع الحفاظ على توازنه فورًا بعد الالتحام مع كوبارسي، على عكس لعبته مع جابرييل في البداية؛ ولكننا نتحدث هُنا عن ذكاء التحرك والتصرف، بصفةٍ عامة.

    وأساسًا.. هُناك ملحوظة من الممكن الانتباه إليها؛ وهي أن أتلتيكو مدريد دائمًا ما يلعب بذكاء ضد برشلونة، أكثر من أي فريق آخر.

    وهذا الأمر ألمح إليه الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد؛ عندما قال: "برشلونة أصعب فريق من الممكن مواجهته، لذلك يجب التركيز على التفاصيل البسيطة أمامه".

    حتى أننا شاهدنا احتفال سيميوني ونجوم أتلتيكو، في كل مرة يتحصل فيها لاعب من العملاق الكتالوني على "طرد"، في مواجهة الناديين؛ حيث صرح المدرب الأرجنتيني أيضًا، في هذا الصدد: "عندما يلعب برشلونة ناقصًا، يجب استغلال الأمر بأفضل طريقة ممكنة".

    أي أننا نقصد هُنا أن أتلتيكو مدريد، في مبارياته ضد برشلونة تحديدًا، نراه يركز على التفاصيل البسيطة جدًا؛ بما فيها التلامس الذي يُمكن أن يورط نجوم العملاق الكتالوني، في حالات "الطرد".

    وربما لا يلعب فريق العاصمة الإسبانية، على هذه التفاصيل؛ عندما يواجه أي فريق آخر، سواء محليًا أو قاريًا.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    أتلتيكو لم ينفع نفسه أو برشلونة في الموسم الحالي

    أخيرًا وبمناسبة حديثنا عن العملاق الكتالوني برشلونة.. نستطيع القول إن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني؛ "خرب" جمالية موسم كتيبة المدير الفني الألماني هانزي فليك، ثم كانت محصلته "0".

    برشلونة خسر بطولتين في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تحت قيادة فليك؛ وذلك على النحو التالي:

    * كأس ملك إسبانيا: الوداع من نصف النهائي.

    * دوري أبطال أوروبا: الوداع من ربع النهائي.

    خسارة العملاق الكتالوني للبطولتين، سواء الكأس أو أبطال أوروبا؛ كانت على يد نفس الفريق، وهو أتلتيكو مدريد.

    بينما أتلتيكو مدريد بعد تجاوزه برشلونة في البطولتين؛ خسر نهائي الكأس أمام ريال سوسييداد، ثم ضد آرسنال الإنجليزي في المربع الذهبي من أبطال أوروبا.

    وبالتالي.. خسر أتلتيكو كل شيء حرفيًا؛ لينهي موسمه في بدايات شهر مايو، بصفر ألقاب.