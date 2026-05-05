لقطة واحدة تجعلنا نتساءل.. هل يستخدم أتلتيكو مدريد ذكاءه ضد برشلونة فقط؟

"انتهى موسم أتلتيكو مدريد الإسباني رسميًا".. هكذا هو عنوان ليلة الخامس من مايو 2026؛ بالنسبة لكتيبة المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني.

سيميوني كان أمام فرصة ذهبية لكتابة التاريخ، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ إلا أنه خسر كل شيء، في الأيام الأخيرة.

وفشل المدير الفني الأرجنتيني في قيادة أتلتيكو للفوز على نادي ريال سوسييداد، في نهائي كأس ملك إسبانيا؛ قبل أن يودع دوري أبطال أوروبا من المربع الذهبي، على يد آرسنال الإنجليزي.

وتعادل أتلتيكو (1-1) مع آرسنال، بملعب "رياض ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، ضمن منافسات "ذهاب" نصف النهائي الأوروبي؛ بينما خسر "إيابًا" بهدف مقابل لا شيء، في لندن.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، لقطة مثيرة في خسارة أتلتيكو ضد آرسنال "إيابًا"؛ مع الوقوف على بعض النقاط المهمة، بشأنها..