تحدث جيانلوكا أتزوري في بودكاست «DoppioPasso»، حيث سرد بعض الحكايات المرتبطة بمسيرته المهنية وزملائه السابقين في الفريق. كما أشار المدرب إلى مدرب ميلان الحالي، ماكس أليجري، الذي كان زميله في فريق بيروجيا عندما نجحا في الصعود من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى تحت قيادة المدرب غاليوني. وقد ارتدى المدافع السابق قمصان عدة أندية، من بينها تورينو وريجينا وإمبولي وباليرمو، كما درب عدة فرق، كان آخرها سكافاتيسي في دوري الدرجة الرابعة في موسم 2024/2025. وإليكم ما قاله.
أتزوري: "أخذني أليجري إلى الكازينو وجعلني أربح 10 ملايين في رهتين. كان متحمساً كطفل صغير"
"ذهبنا للعب في البندقية، وأخبرنا أليجري أنه إذا فزنا فسنذهب إلى الكازينو، ولهذا طلب منا أن نأخذ ملابسنا معنا. قال ذلك لي ولجونتي. وضع كل منا 500 ألف ليرة وأعطيناها لأليجري؛ فقد كان يحب الكازينو، وكان بارعاً في اللعب. في جولتين ربحنا 10 ملايين، لكنني غضبت عندما رأيت أنه أعطى 2 مليون للكروبييه".
"لم أكن قد دخلت كازينو من قبل. كان هناك طاولة مع موزع أوراق يقوم بتدوير الكرة، فقامأليجري بوضع رهانه. استقرت الكرة على هذا الرقم، وأتذكر أن ماكس ابتهج كطفل في الثانية من عمره، وربحنا 36 ضعف الرهان".
بعد الفوز الأول، ضاعف أليجري الرهان. "أعد الرهان مرة أخرى وضاعف الرهان. من 3.6 مليون انتقلنا إلى 7 ملايين، وربحنا 10 ملايين في رهانين، وأعطى هو 2 مليون للموزع كبقشيش. عندما رأيته، أمسكت به من صدره وقلت له: "أوه، هناك أموالي أيضًا، 2 مليون، لكنك أحمق". لكنني لم أكن أدرك أنه إذا أعطيت إكرامية جيدة للموزع، فإنه سيحاول، بشكل أو بآخر، توجيه الكرة إلى أرقامك لأنه يعلم أنه سيحصل على إكرامية جيدة. في النهاية، ربحنا مبلغًا كبيرًا من المال".