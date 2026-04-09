AFP
ترجمه
"أتحمل المسؤولية" – نجم برشلونة يُترك مُحطَّمًا بعد الدور الذي لعبه في الخسارة الصادمة بدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد
البطاقة الحمراء تغيّر مجرى المباراة
تغيّر طابع المواجهة الإسبانية الخالصة بشكلٍ كبير في الدقيقة 43 على ملعب كامب نو. فبعد هجمة مرتدة سريعة لأتلتيكو، أسقط كوبارسي جيوليانو سيميوني بالقرب من حافة منطقة الجزاء، ما أشعل سلسلة من الأحداث التي حدّدت ملامح الأمسية. وكان الحكم إستفان كوفاتش قد أشهر في البداية بطاقة صفراء، لكنه طُلب منه الرجوع إلى شاشة المراجعة بجانب الملعب من قِبل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR). وبعد مراجعة مطوّلة، اعتبر الحكم أن كوبارسي كان آخر مدافع، فرفع العقوبة إلى بطاقة حمراء مباشرة، ليُكمل فريق هانسي فليك المباراة منقوصًا قبل نهاية الشوط الأول بقليل.
كوبارسي يكسر صمته
بعد صافرة النهاية، لجأ خريج لا ماسيا إلى وسائل التواصل الاجتماعي رافضاً أن يختبئ من دوره في الهزيمة. وأقرّ قلب الدفاع بخطورة الواقعة، داعياً في الوقت نفسه إلى وحدة الفريق قبل مباراة الإياب في مدريد.
"تصرف واحد يحسم المباراة والمواجهة"، كتب كوبارسي على إنستغرام. "هذه هي كرة القدم وأنا أتحمل مسؤولية النتيجة. لا يزال أمامنا طريق طويل في هذه المواجهة التي تُلعب من مباراتين، ونحن أكثر اتحاداً من أي وقت مضى: نحن عائلة وقد أظهرنا ذلك دائماً. إلى الأمام، بالجهد والإصرار، لن نستسلم أبداً."
ألفاريز يعاقب خطأ برشلونة
كانت عواقب الخطأ فورية وقاسية. ومن الركلة الحرة الناتجة، قدّم ألفاريز لحظة تألق فردي، إذ سدد كرة مقوسة بدقة في الزاوية العليا ليمنح الضيوف التقدم. وتفاقم الوضع على أصحاب الأرض في الشوط الثاني عندما ضاعف سورلوث الأفضلية لصالح فريق دييغو سيميوني. وقد ضمن هدف النرويجي أن يعود أتلتيكو إلى ملعب متروبوليتانو متقدماً بنتيجة 2-0.
ماذا يأتي بعد ذلك؟
يتعيّن على فليك الآن خوض مواجهة الإياب من دون أحد أكثر مدافعيه الشباب موثوقية. ورغم أن برشلونة صنع عدة فرص عبر لامين يامال وماركوس راشفورد قبل الطرد، فإن افتقادهم للنجاعة أمام المرمى تركهم على حافة الخروج الأوروبي.
وسيوجّه برشلونة الآن اهتمامه إلى ديربي كتالونيا أمام إسبانيول في الدوري الإسباني، مع بقائه متصدراً جدول الترتيب بفارق مريح يبلغ سبع نقاط عن ريال مدريد. بعد ذلك، سيسعى رجال فليك لمحاولة قلب الطاولة على أتلتي في لقاء الإياب الأسبوع المقبل.