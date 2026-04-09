بعد صافرة النهاية، لجأ خريج لا ماسيا إلى وسائل التواصل الاجتماعي رافضاً أن يختبئ من دوره في الهزيمة. وأقرّ قلب الدفاع بخطورة الواقعة، داعياً في الوقت نفسه إلى وحدة الفريق قبل مباراة الإياب في مدريد.

"تصرف واحد يحسم المباراة والمواجهة"، كتب كوبارسي على إنستغرام. "هذه هي كرة القدم وأنا أتحمل مسؤولية النتيجة. لا يزال أمامنا طريق طويل في هذه المواجهة التي تُلعب من مباراتين، ونحن أكثر اتحاداً من أي وقت مضى: نحن عائلة وقد أظهرنا ذلك دائماً. إلى الأمام، بالجهد والإصرار، لن نستسلم أبداً."