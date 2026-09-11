بعد الخسارة المؤلمة في الدقيقة الأخيرة على يد روما، يعود أتالانتا بقيادة ماوريتسيو ساري من ملعب نيو بالانس أرينا حيث سيحل ضيفًا كالياري بقيادة فابيو بيزاكاني.

عدة خيارات متأرجحة في صفوف أتالانتا خاصة على الأطراف حيث قد يتفوق بيرناسكوني وزاباكوستا على بيلانوفا وكولاسيناتش. في وسط الملعب هناك احتمال لظهور كيسييه لأول مرة أساسيًا وكذلك روه في الهجوم. من المتوقع أن يحسم سكاماكا مكانه على حساب كريستوفيتش.









أما كالياري، القادم من الفوز على ليتشي، فيعتمد على مالديني الذي استعاد بريقه في الجولة الأخيرة وعلى الانسجام الذي وجده منذ بداية الموسم مع فاتزيني. سيكون ميندي مرة أخرى رأس الحربة الهجومية.



