كان ظهور ماركو باليسترا لأول مرة مع المنتخب الوطني متوقعاً منذ فترة طويلة: فهو أفضل لاعب شاب إيطالي هذا الموسم، ويعتبره البعض أفضل جناح على الإطلاق في الدوري الإيطالي لموسم 2025/2026، بل هناك من يرى أنه أصبح من بين أفضل اللاعبين في أوروبا. موسم أحلام بالنسبة للاعب الجناح المولود عام 2005 والمملوك لنادي أتالانتا والمعار (بشكل نهائي) إلى كالياري حتى يونيو المقبل، والذي ظهر لأول مرة بقميص المنتخب الإيطالي في الفوز 2-0 على أيرلندا الشمالية، حيث دخل في الدقائق الأخيرة من المباراة بديلاً لبوليتانو. موهبة أخرى، هي الأحدث في سلسلة المواهب التي أطلقها قطاع الشباب في أتالانتا. تلك العلامة التي تحملها أتالانتا هي مرادف للجودة بالنسبة للشباب الذين ينطلقون من بيرغامو؛ وبينما يواصل باليسترا مسيرته في النمو، فإنهم في زينغونيا يعملون بالفعل منذ فترة طويلة لإخراج جواهر جديدة.
أتالانتا، مرحلة ما بعد باليسترا قد بدأت بالفعل: من هم المواهب الجديدة، من فافاسوري إلى ستيفانوني
فيديريكو ستيفانوني (لاعب خط وسط، مواليد 2008)
بعد أن بدأ الموسم مع فريق «بريمافيرا»، انضم إلى فريق «أوندر 23» بقيادة بوكيتي، حيث يستحوذ حالياً على مكان أساسي في دوري الدرجة الثالثة بفضل مرونته: فقد لعب في الجناح الأيمن والأيسر، وفي مركز الوسط، وحتى في مركز صانع الألعاب؛ متكيفاً مع كل أنواع التشكيلات، سواء مع وجود ظهير جانبي خلفه أو من خلال التحرك صعوداً وهبوطاً على طول الجناح. يقول من يعرفه جيدًا إن الثقة التي يلعب بها الكرة هي إحدى أهم صفاته، على الرغم من أنه لا يزال في السابعة عشرة من عمره.
دومينيك فافاسوري (مهاجم، مواليد 2005)
ربما يكون اللاعب الأكثر استعداداً للانتقال إلى الفريق الأول. فهو لاعب أساسي في منتخب تحت 23 عاماً، وقد شارك بالفعل في بعض المباريات كبديل مع الفريق الأول في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، كما أن بالادينو يراقبه عن كثب منذ وصوله. يحمل جواز سفر إيطالي وبرازيلي بسبب أصول والده لوتشيانو (المولود في البرازيل والذي تبنته عائلة من بيرغامو)، ويمكن لفافاسوري اللعب في أي مركز من خط الوسط إلى الأمام. يتمتع بتقنية رائعة واختيار توقيت التوغل، وعندما يواجه لاعبًا، يتفوق عليه في تسع مرات من أصل عشرة.
نيكولو بالدو (مهاجم، مواليد 2006)
وهو ضمن الخمسة الأوائل في قائمة أفضل الهدافين في دوري «بريمافيرا»، حيث يسجل بمعدل يزيد عن هدف واحد كل مباراتين، وهو ما يوضح جيداً مدى شغف هذا الشاب بتسجيل الأهداف. ليس ذلك فحسب، بل إن بالدو بارع في الاحتفاظ بالكرة لدفع الفريق إلى الأمام وفي التسديدات الرأسية، ويمكنه عند الحاجة أن يتحرك إلى الجانب الأيسر ضمن تشكيلة هجومية ثلاثية (حيث يلعب بقدمه الضعيفة). سجل هذا العام أيضًا أول أهدافه في دوري الشباب (ضد أينتراخت فرانكفورت) وشارك في عدد قليل من المباريات بصفته قائدًا للفريق. يُعتبر أحد أفضل اللاعبين الشباب في فئة الناشئين، وقد أتت بعض الأندية الأجنبية بالفعل إلى إيطاليا لمتابعته عن كثب.
دانيال كورسيو (مهاجم، مواليد 2008)
وبالانتقال إلى الفئة العمرية الأصغر، إليكم أفضل لاعب في فريق أتلانتا تحت 18 عامًا. ولد في تراداتي (فاريزي) ويحمل جواز سفر إسباني بسبب أصول والدته، وقد اختار حتى الآن اللعب مع "الفوري روزي"؛ وهو لاعب في منتخب تحت 16 سنة، وقد فاز في إيطاليا بالفعل ببطولتين تحت 14 سنة وتحت 15 سنة مع إنتر (حيث سجل أكثر من 40 هدفًا) وانتقل إلى بيرغامو في الصيف قادمًا من جيرونا. مهاجم يستخدم كلتا القدمين ويبرع في التسديد على المرمى، وتعد السرعة من أفضل ميزاته.
ماتيا سونزوجني (حارس مرمى، مواليد 2009)
أتم السادسة عشرة من عمره في يوليو الماضي، ويشارك هذا العام بالتناوب بين فئتي تحت 17 سنة وتحت 18 سنة، حيث يلعب دائمًا مع فئة أصغر من عمره. بدأ مسيرته في ميلان مع شقيقه لوكا (حارس مرمى من مواليد 2004، يلعب حاليًا في دوري الدرجة الثالثة مع أوسبيتاليتو)، لكنه انتقل إلى بيرغامو وهو في سن صغيرة جدًا، وشاركهذا العام لأول مرة في دوري الشباب ضد باريس سان جيرمان وتشيلسي. يبلغ طوله 191 سم، مما يجعله بارعاً في تغطية المرمى، وقد تصدى لعدة ركلات جزاء حاسمة في مختلف المسابقات الشبابية، كما أنه بارع في التعامل بالقدمين وفي رؤية اللعب: فقد جاءت بعض الأهداف مباشرة من تمريراته الخلفية.