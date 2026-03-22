أتالانتا، زاباكوستا يكتفي بهدف: 1-0 على فيرونا، بالادينو على بعد 7 نقاط من دوري أبطال أوروبا

الجولة الثلاثون من الدوري الإيطالي
أتالانتا - فيرونا 1-0
الهدافون: 37' زاباكوستا (أ).
العودة إلى الفوز في الدوري بعد ثلاث مباريات، تعادلين وهزيمة واحدة، وبعد الخروج المدوي من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ: أتالانتا بقيادة رافاييل بالادينو تنجز المهمة، بفوزه 1-0 بفضل هدف زاباكوستا في الدقيقة 15 على ملعب نيو بالانس أرينا في بيرغامو، مستعيداً النقاط الثلاث ومغذياً بعض الأمل في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى، ليصبح على بعد 7 نقاط من كومو، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة30 من الدوري الإيطالي، ضد فيرونا بقيادة باولو ساماركو، الذي أصبح يائساً، حيث يحتل المركز قبل الأخير ويبعد 9 نقاط عن منطقة الأمان.