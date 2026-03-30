أتالانتا تبدأ من جديد مع بالادينو: تجديد العقد ومشروع طويل الأمد

وبذلك سيتم تمديد عقده حتى عام 2029، أي لمدة عامين إضافيين مقارنة بالموعد النهائي المتفق عليه سابقاً. وتسعى إدارة بيركاسي إلى ضمان استمرارية المشروع الجديد، وكذلك «انتزاع» بالادينو من المنافسين. فقد انتشرت في الأيام الأخيرة شائعات عن وجود استياء في روما تجاه غاسبيريني عقب النتائج السيئة الأخيرة والخروج من البطولات الأوروبية. يأمل البعض في بيرغامو في عودته، لكن بينما يقف جمهور الجيالوروسي إلى جانب مدرب غروغلياسكو، فإن النادي البيرغاموسي مصمم على الاستمرار مع بالادينو. لطي صفحة الماضي والتطلع إلى المستقبل فقط، لبدء دورة أوروبية جديدة. حتى الآن، حقق بالادينو متوسط 1.77 نقطة في المباراة الواحدة منذ توليه مقعد المدرب في النيرازوري. وقد دخل المدرب البالغ من العمر 42 عامًا تقريبًا، والطموح للغاية، قائمة نابولي أيضًا: لكن حلمه، في المستقبل، هو الذهاب للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، في إنجلترا التي درس لغتها وكرة القدم فيها في الأشهر التي سبقت عمله في بيرغامو.