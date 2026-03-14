أتالانتا، بالادينو: "أخطاء تحكيمية؟ لم أرها، وقد قال ماريلي إن كل شيء سار بشكل سليم. نقطة مستحقة، كان بإمكاننا الفوز بالمباراة"

"كانت أسبوعًا صعبًا، فقد واجهنا فريقين عمالقة هما بايرن ميونيخ وإنتر ميلان. أعجبتني استجابة الفريق، لا سيما من الناحية النفسية، لأنه كان من الممكن أن يكون هناك بعض الآثار السلبية، لكنهم ردوا على ذلك كرجال وكلاعبين كبار، وهو ما هم عليه بالفعل. أعجبتني حدة المباراة وروح اللاعبين الذين دخلوا كبديلين. هذه مجموعة رائعة تعمل بجد منذ 4 أشهر. منذ وصولي، طلبت منهم الكثير وأريد أن أشكرهم لأنهم يبذلون كل ما لديهم، من قلب وشجاعة والتزام كبير. ليس من السهل اللعب كل يومين أو ثلاثة أيام. اليوم قدموا مباراة رائعة. تطور أداؤنا بشكل كبير خلال المباراة. في الشوط الأول، كانت فكرتنا أن نبقى في الخلف. لسوء الحظ، أهدرنا 4 أو 5 فرص لم نستغلها جيدًا، وكان بإمكاننا الفوز أيضًا.نقطة مستحقة، في مرحلة ما كان من الممكن الفوز أو الخسارة، لكن هذا هو جوهرنا. ثم كنت أعلم أن زخم المباراة قد يتغير وأن اللاعبين الذين يدخلون الملعب يضخون دائمًا طاقة كبيرة. أنا راضٍ وسعيد جدًا لأن الفريق يستمر في النمو، واللاعبون الذين يدخلون الملعب يمنحون دائمًا دفعة كبيرة".