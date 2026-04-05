ترجمه
أبلغ مانشستر يونايتد سكوت ماكتوميناي بأنه «ليس برونو فرنانديز»، لكنه «سيكون سعيدًا بالعودة»، وذلك في الوقت الذي أطلق فيه نجم «الشياطين الحمر» السابق مزاعم حول انتقاله إلى نابولي
الارتباط المستمر بملعب أولد ترافورد
وفقًا لصحيفة «ريكورد سبورت»، يؤكد باليستر أن مانشستر يونايتد قد ارتكب خطأً بالسماح لمكتوميناي بالرحيل في صفقة بلغت قيمتها 26 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار). وقد شهد النادي ازدهار أداء لاعب الوسط في إيطاليا، لكن أسطورة يونايتد يشعر أن عودته إلى النادي قد تكون وشيكة. قال باليستر: "اسمع، أعتقد أن سكوت ماكتوميناي يتمتع بعلاقة وثيقة مع مانشستر يونايتد والجماهير. لقد نشأ هناك، وأنا متأكد من أن هناك مكانًا في قلبه يشعر فيه أنه يود العودة إلى مانشستر يونايتد، لكن ما إذا كان ذلك ممكنًا أم لا، لا أعرف. إنه لاعب ربما ما كنت لأسمح برحيله".
أسلوب مختلف عن فرنانديز
في حين سجل اللاعب الدولي الاسكتلندي 12 هدفاً في الدوري الإيطالي ليساعد نابولي على رفع لقب الدوري الرابع في تاريخه فقط، سارع باليستر إلى التمييز بينه وبين فرنانديز. فقد اعتمد العملاق الإنجليزي بشكل كبير على صانع ألعابه البرتغالي، بينما يلعب ماكتوميناي بأسلوب مختلف. أوضح باليستر قائلاً: "أنت تتحدث عن أسلوبين مختلفين في لعب كرة القدم، أليس كذلك؟ لطالما كان لديه قدرة تهديفية. لقد أثبت ذلك مع منتخب اسكتلندا، وأثبت ذلك مع نابولي. سيكون من المثير للاهتمام، أليس كذلك، أن نرى ما إذا كان أحدهم سيضعه في هذا المركز ويقول له: "حسناً، ستكون لاعب وسط هجومي مثل برونو". اسمع، إنه ليس برونو فرنانديز. إنه لا يرى التمريرات التي يراها برونو، لكنه يشكل تهديداً هجومياً. لكنني لا أعتقد، وبالتأكيد في مانشستر يونايتد، أنهم سيشركونه في هذا المركز".
مفاجأة حول رحيله في الصيف
أثار قرار بيع اللاعب الذي تخرج من أكاديمية النادي دهشة جماهير أولد ترافورد. فقد كان عنصراً أساسياً في التشكيلة التي قادها إريك تين هاج للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يغادر بعد بضعة أشهر. لا يزال باليستر مصراً على أن لاعب الوسط المجتهد كان يجب أن يبقى في شمال غرب إنجلترا. وقال: "لطالما اعتقدت أنه سيكون عنصراً مهماً في الفريق. وكما قلت، ما كنت لأسمح برحيل سكوت ماكتوميناي لأنني أعتقد أنه في كل مباراة يلعبها ويرتدي فيها قميص الفريق، فإنه يريد أن يبذل قصارى جهده. أعتقد أن بعض الناس صُدموا عندما غادر بالفعل".
طموحات كأس العالم مع منتخب اسكتلندا
وبصرف النظر عن مستقبله مع ناديه، يستعد نجم نابولي حالياً لخوض منافسات كأس العالم هذا الصيف. وقد ارتفعت أسهمه بشكل كبير في أغسطس الماضي عندما احتل المركز الثامن عشر في تصويت جائزة الكرة الذهبية. وسيعتمد ستيف كلارك بشكل كبير على نجمه الأساسي في الوقت الذي تستعد فيه المنتخب الوطني لمواجهة البرازيل وهايتي والمغرب.