"أبلغني النادي بذلك": لاعب المنتخب السابق سيُطرد على الأرجح من ليفركوزن

لا يملك المهاجم حتى الآن خطة محددة لما بعد ذلك. سيبلغ هوفمان 35 عامًا في العام المقبل، لكنه لا يفكر بعد في إنهاء مسيرته. وقال اللاعب الدولي السابق (23 مباراة دولية): «أشعر أنني في أفضل حالاتي. أنا في قمة لياقتي، ولذلك لا أريد أن تنتهي مسيرتي بشكل عام. أما ما سيحدث بعد ذلك، فهذا أمر لا يزال مجهولاً».

انتقل هوفمان في صيف 2023 من بوروسيا مونشنغلادباخ إلى ليفركوزن مقابل حوالي 13 مليون يورو، وكان أحد أعضاء الفريق البطل تحت قيادة تشابي ألونسو. في الموسم الحالي، خاض اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا 26 مباراة في جميع المسابقات (3 أهداف، 3 تمريرات حاسمة)، بعد أن لم يتم ترشيحه في البداية لدوري أبطال أوروبا خلال مرحلة الدوري.